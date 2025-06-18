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Как пережить жару: рекомендации врача

15:24 644

В жаркую погоду людям с различными хроническими заболеваниями следует соблюдать особую осторожность. У лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями повышение температуры воздуха может вызвать расширение сосудов и снижение артериального давления. Это может привести к учащению сердцебиения, увеличению нагрузки на сердце и повышению риска инфаркта.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, жаркая погода также может стать причиной нестабильности артериального давления у пациентов с гипертонией и гипотонией, что приводит к головокружению, тошноте и даже обморокам: «У пациентов с диабетом быстрее развивается обезвоживание, что может привести к резкому повышению или понижению уровня сахара в крови. Кроме того, некоторые лекарства от диабета и инсулин увеличивают потерю жидкости в организме. У лиц с хроническими респираторными заболеваниями, особенно астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), повышенная влажность в сочетании с жаркой погодой может усилить одышку и увеличить частоту приступов. Люди с заболеваниями почек более подвержены водно-электролитному дисбалансу, поскольку функция потоотделения, необходимая для регуляции температуры тела, увеличивает нагрузку на почки, что может привести к дальнейшему ослаблению их функции».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что организм беременных женщин, пожилых людей и маленьких детей хуже адаптируется к перепадам температур: «У них чаще развивается обезвоживание, тепловой удар и другие нарушения, связанные с жарой. Поэтому лицам этих групп следует не находиться на улице в самые жаркие часы дня (обычно с 11:00 до 17:00), пить много жидкости, носить легкую и светлую одежду, защищаться от прямых солнечных лучей, а также регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови».

Чтобы защитить детей от риска солнечного удара в жаркие летние дни родителям следует быть особенно внимательными, сказал специалист-эксперт Минздрава.

По его словам, самые жаркие часы дня, т.е. с 11:00 до 17:00 часов, опасны для детей ввиду воздействия прямых солнечных лучей: «Поэтому для игр на улице лучше выбирать раннее утро или поздний вечер. Дети должны носить одежду из легкой, светлой и дышащей ткани, максимально закрывающую все части тела, а также надевать шапку».

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что при нахождении на солнце следует использовать защитные кремы, подходящие для кожи: «Особенно для детей в возрасте от 6-ти месяцев и старше следует выбирать средства с фактором защиты SPF 30 и выше. Важно обильное питье, так как дети быстро обезвоживаются во время игр, что повышает риск солнечного удара. Самое главное — это перенести детей в тень или в прохладные и проветриваемые помещения, часто мыть их прохладной водой или принимать душ по мере необходимости. Это очень полезно как с точки зрения комфорта, так и безопасности».

В завершение З.Гулиев отметил, что с помощью вышеуказанных мер родители могут легко защитить своих детей от солнечного удара и обезвоживания.

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