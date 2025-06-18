Израиль не ведет переговоров с Ираном

Израиль не ведет никаких переговоров с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на брифинге для послов иностранных стран.

«Я хочу, чтобы вы знали: никаких переговоров не ведется, и операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — заявил глава МИД Израиля.

По его словам Иран «совершает ошибку, пытаясь помешать атакам Израиля, преднамеренно нацеливая ракеты на населенные пункты и убивая мирных жителей».

«Они не понимают, что израильский народ силен и массово поддерживает операцию», - добавил он.