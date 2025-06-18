USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Израиль не ведет переговоров с Ираном

15:31 455

Израиль не ведет никаких переговоров с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на брифинге для послов иностранных стран.

«Я хочу, чтобы вы знали: никаких переговоров не ведется, и операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — заявил глава МИД Израиля.

По его словам Иран «совершает ошибку, пытаясь помешать атакам Израиля, преднамеренно нацеливая ракеты на населенные пункты и убивая мирных жителей».

«Они не понимают, что израильский народ силен и массово поддерживает операцию», - добавил он.

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 72
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6389
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3882
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2318
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3278
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2303
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5196
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008

ЭТО ВАЖНО

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 72
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6389
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3882
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2318
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3278
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2303
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5196
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться