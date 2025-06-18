USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Американцы не спешат с «адскими санкциями» против Путина

15:38 440

Сенат США приостановил рассмотрение законопроекта о так называемых «адских санкциях» в отношении России и ее торговых партнеров.

Причинами стали обострение военного конфликта между Израилем и Ираном, а также приоритетное рассмотрение инициативы президента Дональда Трампа по масштабному снижению налогов, сообщает Semafor.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил изданию, что голосование по санкциям отложено как минимум до июля. «Сейчас все внимание приковано к Израилю и Ирану», — отметил сенатор-республиканец Томми Табервилл.

Также задержка связана с тем, что авторы законопроекта сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль вынуждены его переработать. В частности, они собираются вывести из-под действия санкций тех покупателей российских энергоресурсов, кто помогает Украине. Первоначальный вариант законопроекта предполагал введение США 500%-ных пошлин на импорт из стран, которые будут покупать российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и проч. Однако это могло фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе, продолжающих закупать у России нефть, газ и ядерное топливо. Грэм в разговоре с Semafor отметил, что сенату «придется немного подождать», не указав конкретных сроков. «Сейчас ситуация с Ираном меняется… Но это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет», — заверил сенатор.

В начале июня Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект о санкциях против России. Тогда, по словам источников Reuters в Белом доме, Трамп надеялся, что ему удастся добиться «плодотворных переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Также он рассчитывал, что после завершения войны США смогут начать экономическое сотрудничество с Россией. На саммите G7 в Канаде глава Белого дома заявил, что не вводит новые ограничения, поскольку все еще ждет возможности заключить мирную сделку по Украине. Он также напомнил, что санкции — «это не просто улица с односторонним движением», более того, они обходятся США «в круглую сумму».

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 73
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6393
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3885
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2323
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3280
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2305
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5197
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008

ЭТО ВАЖНО

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 73
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6393
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3885
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2323
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3280
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2305
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5197
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться