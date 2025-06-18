Американцы не спешат с «адскими санкциями» против Путина

Также задержка связана с тем, что авторы законопроекта сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль вынуждены его переработать. В частности, они собираются вывести из-под действия санкций тех покупателей российских энергоресурсов, кто помогает Украине. Первоначальный вариант законопроекта предполагал введение США 500%-ных пошлин на импорт из стран, которые будут покупать российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и проч. Однако это могло фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе, продолжающих закупать у России нефть, газ и ядерное топливо. Грэм в разговоре с Semafor отметил, что сенату «придется немного подождать», не указав конкретных сроков. «Сейчас ситуация с Ираном меняется… Но это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет», — заверил сенатор.

В начале июня Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект о санкциях против России. Тогда, по словам источников Reuters в Белом доме, Трамп надеялся, что ему удастся добиться «плодотворных переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Также он рассчитывал, что после завершения войны США смогут начать экономическое сотрудничество с Россией. На саммите G7 в Канаде глава Белого дома заявил, что не вводит новые ограничения, поскольку все еще ждет возможности заключить мирную сделку по Украине. Он также напомнил, что санкции — «это не просто улица с односторонним движением», более того, они обходятся США «в круглую сумму».