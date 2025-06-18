USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Израиль свое дело сделал. Слово за США

накануне
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
15:45 1461

Израильская операция в Иране достигла своего пика. Теперь все зависит от решения американского президента.

Израиль сделал основную работу – снес иранскую ПВО, нанес существенный ущерб ракетному арсеналу и установил контроль над воздушным пространством Ирана. И это максимум того, что он может сделать, сейчас израильской авиации остается только кружить над Фордо и Натанзом, основными ядерными объектами, да добивать иранские ракетные пусковые установки и критически важные объекты инфраструктуры, израильский банк целей в Иране практически исчерпан.

Израиль снес иранскую ПВО, нанес существенный ущерб ракетному арсеналу и установил контроль над воздушным пространством Ирана (на фото - пожар на нефтяном хранилище в Шаране)

Можно, конечно, ударить по нефтяным и газовым полям, но это ему мировое сообщество сделать не позволит, поскольку никому не нужен скачкообразный рост цен на энергоносители. Да и кто потом будет все это восстанавливать, разбомбить – дурное дело нехитрое, а за счет кого потом восстанавливать мировой энергетический баланс?

К тому же наступает и у Израиля исчерпание противоракет ПВО. Иранцы, конечно, тоже сумели доказать, что после первых атак у них не «все пропало». И пусть запас иранских ракет тоже на грани исчерпания – но он еще есть, иранцы сумели собраться и показать, что такое «умирать – так с музыкой», и еще могут преподнести весьма неприятные сюрпризы. Что, в общем-то, не является чем-то уникальным – напомню, что в свое время более мощные воздушные силы международной Коалиции не смогли полностью подавить менее насыщенную ПВО Ирака, а совсем недавно аналогичную ситуацию мы наблюдали в Украине.

Один из основных выводов, которые делают сегодня серьезные аналитики, именно аналитики, а не журналисты, звучит примерно так: реальные военные возможности Израиля в войне на истощение не так велики. А Иран десятилетиями готовился именно к такой войне, опираясь на свой опыт противостояния Ираку. И на длинной дистанции Тегеран в психологическом и военном плане готовился именно к такой войне.

Израильской авиации остается только кружить над Фордо и Натанзом, основными ядерными объектами Ирана

Канцлер Германии Мерц на днях так высказался о войне между Израилем и Ираном: «Израиль борется не только за себя, но и за нас. Он делает грязную работу за всех нас и за весь мир. Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это… Иначе мы бы наблюдали террор этого режима в течение многих месяцев и лет, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках».

Добавлю – Израиль часть своей работы выполнил и больше технически не может. Он сейчас в том состоянии, когда конфликт с Ираном может вполне скатиться в уже бывшее – в обмен ударами, когда «вы пошутили – мы посмеялись».

Ставка на антиправительственные выступления в Иране в результате израильских ударов откровенно не работает. Оппозиция-то есть – ядра и признанного лидера, которого бы иранцы на руках внесли во власть, нет. А все эти «Моджахеды-е-халк», курдская PJAK, наследный принц Реза Пехлеви – это совершенно несерьезно. Они могут пыжиться, надувать щеки, делать грозные заявления, мол, «возьмем Тегеран за три дня» - но все это просто pr, сколь беспощадный, столь и бессмысленный. Поддержка у них в иранском обществе никакая. То же самое с сепаратистами из иранских белуджей, протестные выступления которых в нынешних условиях вообще из области фантастики. Прежде всего потому, что самим иранцам они категорически не нравятся, дескать, дикари и сунниты. А во-вторых, с какого такого праздника они будут выступать «во благо всего Ирана»? Им нужен небольшой кусок независимости, чтобы на этом куске устанавливать свои порядки, не более того. С остальным пусть иранцы – как они их называют – парсы, разбираются сами.

Израилю нужны тяжелые пенетраторы GBU-57A/B MOP, «мать всех бомб»

Иными словами, называя вещи своими именами, возможности Израиля в его одиночном давлении на Иран сейчас исчерпаны. Нужна «тяжелая артиллерия» в виде прямого вмешательства США в конфликт. И речь здесь не идет просто о передаче израильтянам противобункерных бомб типа BLU-109/B, которых и без того в израильских ВВС достаточно. Речь идет о тяжелых пенетраторах GBU-57A/B MOP, «матери всех бомб», которые состоящие на вооружении Израиля F-15E поднять и применить просто не смогут.

Это под силу только американскому «стратегу» класса В-2. То есть в случае прямого участия американцев в израильской операции против Израиля. Именно этого и добиваются сейчас израильтяне от Трампа.

А для него эта идея может показаться соблазнительной: Израиль расчистил небо над Ираном, сильно выбив иранскую ПВО. Ради такого случая почему бы не рискнуть, тем более что риск, в общем-то, минимальный. И продать ситуацию Трамп может, что называется, «на все деньги». Вот только, как и обычно, Трамп колеблется – устроит ли его та «сумма», которую он получит? Здесь много «за» и «против», но в целом шансы принятия им решения удара по Ирану оцениваются сейчас 50:50.

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 73
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6395
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3885
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2324
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3280
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2305
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5197
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008

ЭТО ВАЖНО

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 73
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6395
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3885
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2324
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3280
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2305
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5197
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16698
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3839
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться