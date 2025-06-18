Израиль свое дело сделал. Слово за США

Израильская операция в Иране достигла своего пика. Теперь все зависит от решения американского президента. Израиль сделал основную работу – снес иранскую ПВО, нанес существенный ущерб ракетному арсеналу и установил контроль над воздушным пространством Ирана. И это максимум того, что он может сделать, сейчас израильской авиации остается только кружить над Фордо и Натанзом, основными ядерными объектами, да добивать иранские ракетные пусковые установки и критически важные объекты инфраструктуры, израильский банк целей в Иране практически исчерпан.

Можно, конечно, ударить по нефтяным и газовым полям, но это ему мировое сообщество сделать не позволит, поскольку никому не нужен скачкообразный рост цен на энергоносители. Да и кто потом будет все это восстанавливать, разбомбить – дурное дело нехитрое, а за счет кого потом восстанавливать мировой энергетический баланс? К тому же наступает и у Израиля исчерпание противоракет ПВО. Иранцы, конечно, тоже сумели доказать, что после первых атак у них не «все пропало». И пусть запас иранских ракет тоже на грани исчерпания – но он еще есть, иранцы сумели собраться и показать, что такое «умирать – так с музыкой», и еще могут преподнести весьма неприятные сюрпризы. Что, в общем-то, не является чем-то уникальным – напомню, что в свое время более мощные воздушные силы международной Коалиции не смогли полностью подавить менее насыщенную ПВО Ирака, а совсем недавно аналогичную ситуацию мы наблюдали в Украине. Один из основных выводов, которые делают сегодня серьезные аналитики, именно аналитики, а не журналисты, звучит примерно так: реальные военные возможности Израиля в войне на истощение не так велики. А Иран десятилетиями готовился именно к такой войне, опираясь на свой опыт противостояния Ираку. И на длинной дистанции Тегеран в психологическом и военном плане готовился именно к такой войне.

Канцлер Германии Мерц на днях так высказался о войне между Израилем и Ираном: «Израиль борется не только за себя, но и за нас. Он делает грязную работу за всех нас и за весь мир. Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это… Иначе мы бы наблюдали террор этого режима в течение многих месяцев и лет, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках». Добавлю – Израиль часть своей работы выполнил и больше технически не может. Он сейчас в том состоянии, когда конфликт с Ираном может вполне скатиться в уже бывшее – в обмен ударами, когда «вы пошутили – мы посмеялись». Ставка на антиправительственные выступления в Иране в результате израильских ударов откровенно не работает. Оппозиция-то есть – ядра и признанного лидера, которого бы иранцы на руках внесли во власть, нет. А все эти «Моджахеды-е-халк», курдская PJAK, наследный принц Реза Пехлеви – это совершенно несерьезно. Они могут пыжиться, надувать щеки, делать грозные заявления, мол, «возьмем Тегеран за три дня» - но все это просто pr, сколь беспощадный, столь и бессмысленный. Поддержка у них в иранском обществе никакая. То же самое с сепаратистами из иранских белуджей, протестные выступления которых в нынешних условиях вообще из области фантастики. Прежде всего потому, что самим иранцам они категорически не нравятся, дескать, дикари и сунниты. А во-вторых, с какого такого праздника они будут выступать «во благо всего Ирана»? Им нужен небольшой кусок независимости, чтобы на этом куске устанавливать свои порядки, не более того. С остальным пусть иранцы – как они их называют – парсы, разбираются сами.