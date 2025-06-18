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Путин запускает «русский» SpaceX

15:45 874

Россия вложит $57 миллиардов в создание аналога Starlink и многоразовой ракеты, подобной SpaceX Илона Маска. Новый национальный проект по освоению космоса, утвержденный президентом Владимиром Путиным, предусматривает запуск почти 900 спутников и строительство ракеты с возвращаемой первой ступенью.

О деталях проекта рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в Совете Федерации. По его словам, программа стоимостью 4,4 трлн рублей (около $57 млрд) была одобрена правительством в мае и утверждена Путиным на прошлой неделе. Реализация рассчитана до 2036 года.

В рамках проекта будет создана спутниковая группировка «Рассвет» — российский аналог Starlink. Помимо нее планируется запустить свыше 100 спутников дистанционного зондирования Земли, модернизировать систему ГЛОНАСС и разработать космические технологии для управления беспилотниками. Многоразовая ракета на метановом топливе получит название «Амур-СПГ».

Это уже вторая попытка построить российский Starlink. Ранее в 2018 году Кремль анонсировал проект «Сфера» — систему из 600 спутников, которая должна была обеспечить страну интернетом и связью. Однако реализация провалилась: технологическая изоляция, санкции и утрата доступа к западной электронике парализовали развитие.

По словам эксперта Виталия Егорова, даже Япония и Южная Корея свернули сотрудничество с «Роскосмосом», а импортозамещение в спутникостроении оказалось крайне болезненным.

В 2023 году Россия осуществила всего 17 запусков, что стало минимумом со времен Гагарина. США за тот же период провели 145 пусков, Китай — 68. Согласно планам Кремля, Россия к 2030 году должна увеличить число запусков до 68 в год, а к 2036 — превзойти советский максимум, превысив 100 запусков ежегодно.

Однако эксперты остаются скептичными. Космический аналитик Иван Тимофеев отмечает, что технологическая изоляция делает отставание России неизбежным, а на помощь Китая надеяться не стоит: «Китай пойдёт своим путем. Да и предложить ему нам нечего».

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