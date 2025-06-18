Радиационное загрязнение на ядерном объекте в Иране

Небольшое превышение радиоактивного фона зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, угрозы населению или окружающей среде нет. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет», - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с помощью спутниковых снимков зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в городе Натанзе в центральной части Ирана, который подвергся атаке со стороны израильских ВВС. В заявлении МАГАТЭ отмечалось, что в отчетах по иранским ядерным объектам в Исфахане и Фордо изменений не обнаружено.