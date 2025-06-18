Международный симпозиум омбудсменов в Баку

В Баку проходит Международный симпозиум омбудсменов на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека». В начале симпозиума было озвучено обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия. Послание главы государства зачитал министр юстиции Фарид Ахмедов.

В обращении президента Ильхама Алиева отмечается, что Армения должна уважать право азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли. Это необходимое условие для установления мира, примирения и соблюдения прав человека в регионе: «Одна из тем, которая будет обсуждаться на симпозиуме, связана с правами беженцев. В этой области особого внимания требует вопрос насильственного изгнания с начала прошлого века из Западного Азербайджана – территории Армении сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. После тех страшных депортаций на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца, а древнее историко-культурное и религиозно-духовное наследие нашего народа на этих территориях, в том числе памятники, мечети, кладбища, было уничтожено. Историческая справедливость требует обеспечения мирного и безопасного возвращения этих людей в родные края».

В рамках симпозиума проходят панельные дискуссии с участием местных и зарубежных экспертов, руководителей учреждений омбудсменов и национальных институтов по правам человека. Темы обсуждений: «Обеспечение конституционных прав через омбудсменов и национальные институты по правам человека», «Обеспечение равных прав для всех: положительный опыт и вызовы», а также «Укрепление международного сотрудничества и положительные практики в сфере защиты прав беженцев». Выступая на симпозиуме, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева напомнила, что одной из целей, закрепленных в первой Конституции независимого Азербайджана, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, и которая была принята путем всенародного голосования, является построение правового и светского государства, основанного на верховенстве закона. «Верховенство закона является не только основой справедливого и устойчивого развития общества, но и важнейшей гарантией прав и свобод человека. В этом контексте закрепление в Конституции обеспечения прав и свобод как высшей цели государства, а также создание института омбудсмена, обладающего конституционным статусом и ответственного за реализацию этой цели, отражает наивысшую ценность, придаваемую в нашей стране правам человека», — подчеркнула омбудсмен.

Сабина Алиева также отметила, что Азербайджан в течение многих лет подвергался агрессии, оккупации и этнической чистке, а вызванные этой политикой гуманитарные последствия продолжают сказываться и по сей день. Она заявила, что проблема мин на освобожденных от оккупации территориях представляет собой серьезную угрозу праву людей на безопасную жизнь, мешает безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, затрудняет восстановительные и строительные работы, приводит к нарушению экологического баланса в регионе. Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, выступая на симпозиуме, заявил, что обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека являются общей задачей ряда государственных органов. Он отметил, что для достижения поставленных целей необходимо наладить и развивать эффективное сотрудничество между органами государственной власти. Фархад Абдуллаев также обратил внимание на сотрудничество между Конституционным судом и институтом омбудсмена, подчеркнув важность обмена опытом и взаимодействия в деле защиты прав и свобод человека.

Первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов в своем выступлении заявил, что формирование правозащитного механизма в Азербайджане стало одним из важнейших достижений, вытекающих из Конституции, принятой в 1995 году. Он подчеркнул, что защита прав человека стала высшей ценностью для страны и успешно реализуется как одна из приоритетных задач государства. Председатель Глобального альянса национальных институтов по правам человека (GANHRI) Амина Буайяш в своем видеообращении к симпозиуму заявила: «Верховенство закона — ключевой принцип для реализации прав человека. В случае нарушений прав отсутствие доступа к правосудию и недостаточность механизмов подотчетности становится серьезной проблемой. Именно поэтому верховенство закона составляет основу нашей работы как Национального института по правам человека. Как независимый национальный институт мы отслеживаем реализацию законодательства и соблюдение прав человека, поддерживаем проведение правовых реформ и приведение их в соответствие с международными стандартами, способствуем развитию сильного гражданского общества, тем самым укрепляя верховенство закона».

Председатель Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI) Луиза Холк в своем видеообращении к симпозиуму отметила: «Национальные институты по правам человека играют роль моста между государством, гражданским обществом и международным сообществом. Они играют важную роль в обеспечении того, чтобы голос каждого человека был услышан. Представители этих институтов собрались на важной площадке, чтобы определить главные проблемы в сфере прав человека, призвать к немедленным мерам реагирования и выработке долгосрочных и устойчивых решений с учетом прав человека».