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Израиль рискует лишиться безвиза в ЕС

16:23 1227

Израиль может лишиться безвизового режима с ЕС на фоне реформы правил Шенгенской зоны. Евросоюз расширил основания для временной приостановки краткосрочного безвиза, включив в них грубые нарушения прав человека и гуманитарного права. Это создает потенциальную угрозу для Израиля — особенно в контексте военных действий в секторе Газа.

Об этом сообщает Euronews.

ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по реформе механизма приостановки безвизового режима для третьих стран. В числе новых оснований:

  • серьезные нарушения прав человека;
  • игнорирование решений международных судов;
  • нарушение норм международного гуманитарного права;
  • несоблюдение Устава ООН.

Новые правила позволяют вводить визовый режим сроком на один год с возможностью продления. Решение будет приниматься Еврокомиссией при поддержке стран-членов ЕС. Инициаторами могут выступать как сами государства, так и Европарламент.

Израиль оказался в центре внимания после обвинений в возможных военных преступлениях во время операций в секторе Газа, озвученных ООН.

В Европарламенте отмечают, что новые критерии не направлены на конкретную страну, однако именно Тель-Авив может стать первой целью в случае дальнейшего обострения ситуации.

Кроме Израиля под риском Сербия, в отношении которой ЕС выражает обеспокоенность по поводу состояния прав человека.

Европарламентарий Матяяж Немец назвал реформу инструментом защиты европейских ценностей: «Новый механизм позволит ЕС реагировать на грубые нарушения и защищать права человека».

Единственным государством, которое ранее лишалось безвиза с ЕС, была Вануату — из-за схем «гражданства за инвестиции», которыми массово пользовались россияне.

Итоговое одобрение реформы должны дать Европарламент и Совет ЕС. Нововведения также позволят Евросоюзу быстрее реагировать в случае злоупотреблений безвизом, в том числе массовой нелегальной миграции или действий, противоречащих интересам ЕС.

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