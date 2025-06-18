USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Противоракетный щит Израиля трещит по швам

16:30 2871

Израильская система противоракетной обороны оказалась на грани истощения. По данным The Wall Street Journal, страна уже не может продолжать масштабные перехваты иранских ракет, а Вашингтон срочно перебрасывает в регион корабли и комплексы THAAD, чтобы удержать ситуацию под контролем.

По данным источников в американском правительстве, Израиль испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков Arrow, которые составляют основу его дальнобойной ПРО. Эти ракеты используются для перехвата иранских баллистических снарядов еще до их приближения к границам страны.

Как отметил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), темпы расхода превысили допустимый уровень и страна больше не может позволить себе «целыми днями сбивать все подряд».

Газета пишет, что США, осознавая масштабы угрозы, срочно усиливают ПРО Израиля своими средствами: на территорию страны переброшены комплексы THAAD, среди них USS Thomas Hudner, который присоединился к группировке в Восточном Средиземноморье. Однако даже это не решает проблемы полностью. Производственные мощности по ракетам SM-3 и SM-6 не покрывают темпы их боевого применения: США производят лишь 20-25 ракет в год, тогда как текущие потребности превышают это в разы.

Несмотря на заявления Израиля об уничтожении до 40% иранских пусковых установок, по территории страны уже было выпущено более 200 баллистических ракет, из которых перехвачено около 80-90%. Даже при такой эффективности некоторые ракеты достигают целей, как, например, во время удара по Тель-Авиву, в результате которого пострадали гражданские объекты. Израиль официально не признает дефицит перехватчиков, однако факты говорят сами за себя. По мнению аналитиков, если конфронтация с Ираном не завершится в ближайшее время, у Израиля может попросту закончиться запас средств для обороны, а это приведет к перелому в уравнении военной стабильности на Ближнем Востоке.

Израиль продолжает уничтожать. Дедлайн от Трампа
Израиль продолжает уничтожать. Дедлайн от Трампа обновлено 18:10; видео
18:10 7972
Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе»
Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе»
17:02 2517
Зелим Коцоев поборется за бронзу чемпионата мира
Зелим Коцоев поборется за бронзу чемпионата мира видео, обновлено 15:38
17:14 4635
Выбор между позором и войной
Выбор между позором и войной о главном
16:45 2711
Алиев и Эрдоган откроют «Азербайджанский квартал» в Турции
Алиев и Эрдоган откроют «Азербайджанский квартал» в Турции
17:00 1181
Байрамов и Лавров созвонились из-за ситуации на Ближнем Востоке
Байрамов и Лавров созвонились из-за ситуации на Ближнем Востоке
16:47 687
Израиль свое дело сделал. Слово за США
Израиль свое дело сделал. Слово за США накануне
15:45 3497
Минюст запустил Mobil icra
Минюст запустил Mobil icra
14:45 1869
Противоракетный щит Израиля трещит по швам
Противоракетный щит Израиля трещит по швам
16:30 2872
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Зиря» – в Хорватию, «Араз-Нахчыван» – в Грецию
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Зиря» – в Хорватию, «Араз-Нахчыван» – в Грецию Жеребьевка состоялась; обновлено 15:09
16:26 3252
Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 622

ЭТО ВАЖНО

Израиль продолжает уничтожать. Дедлайн от Трампа
Израиль продолжает уничтожать. Дедлайн от Трампа обновлено 18:10; видео
18:10 7972
Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе»
Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе»
17:02 2517
Зелим Коцоев поборется за бронзу чемпионата мира
Зелим Коцоев поборется за бронзу чемпионата мира видео, обновлено 15:38
17:14 4635
Выбор между позором и войной
Выбор между позором и войной о главном
16:45 2711
Алиев и Эрдоган откроют «Азербайджанский квартал» в Турции
Алиев и Эрдоган откроют «Азербайджанский квартал» в Турции
17:00 1181
Байрамов и Лавров созвонились из-за ситуации на Ближнем Востоке
Байрамов и Лавров созвонились из-за ситуации на Ближнем Востоке
16:47 687
Израиль свое дело сделал. Слово за США
Израиль свое дело сделал. Слово за США накануне
15:45 3497
Минюст запустил Mobil icra
Минюст запустил Mobil icra
14:45 1869
Противоракетный щит Израиля трещит по швам
Противоракетный щит Израиля трещит по швам
16:30 2872
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Зиря» – в Хорватию, «Араз-Нахчыван» – в Грецию
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Зиря» – в Хорватию, «Араз-Нахчыван» – в Грецию Жеребьевка состоялась; обновлено 15:09
16:26 3252
Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться