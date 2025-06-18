Противоракетный щит Израиля трещит по швам

Израильская система противоракетной обороны оказалась на грани истощения. По данным The Wall Street Journal, страна уже не может продолжать масштабные перехваты иранских ракет, а Вашингтон срочно перебрасывает в регион корабли и комплексы THAAD, чтобы удержать ситуацию под контролем.

По данным источников в американском правительстве, Израиль испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков Arrow, которые составляют основу его дальнобойной ПРО. Эти ракеты используются для перехвата иранских баллистических снарядов еще до их приближения к границам страны.

Как отметил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), темпы расхода превысили допустимый уровень и страна больше не может позволить себе «целыми днями сбивать все подряд».

Газета пишет, что США, осознавая масштабы угрозы, срочно усиливают ПРО Израиля своими средствами: на территорию страны переброшены комплексы THAAD, среди них USS Thomas Hudner, который присоединился к группировке в Восточном Средиземноморье. Однако даже это не решает проблемы полностью. Производственные мощности по ракетам SM-3 и SM-6 не покрывают темпы их боевого применения: США производят лишь 20-25 ракет в год, тогда как текущие потребности превышают это в разы.

Несмотря на заявления Израиля об уничтожении до 40% иранских пусковых установок, по территории страны уже было выпущено более 200 баллистических ракет, из которых перехвачено около 80-90%. Даже при такой эффективности некоторые ракеты достигают целей, как, например, во время удара по Тель-Авиву, в результате которого пострадали гражданские объекты. Израиль официально не признает дефицит перехватчиков, однако факты говорят сами за себя. По мнению аналитиков, если конфронтация с Ираном не завершится в ближайшее время, у Израиля может попросту закончиться запас средств для обороны, а это приведет к перелому в уравнении военной стабильности на Ближнем Востоке.