Выбор между позором и войной

Очередной раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе должен был состояться 15 июня. Однако Израиль начал военные действия 13 июня. Неужели нельзя было подождать ещё два дня? Все представители Ирана, которые должны были участвовать в переговорах, уже убиты. Вашингтон, с одной стороны, говорит о переговорах, а с другой - благословляет войну. Это уже не парадоксальная логика, а превращение вчерашнего нонсенса в сегодняшнюю норму. Происходящее демонстрирует, что мы живём в мире, где уже нет ни правил, ни этики. Дипломатия больше не нужна — её место заняла грубая сила.

Кажется, что в меню, которое неолиберальные режимы приготовили для человечества, остался только один пункт — всеобщая война всех против всех. Прежние понятия забыты. Чтобы начать войну, больше не требуется ни убедительного повода, ни даже откровенно фальшивых новостей. Все это было нужно вчера, чтобы свергнуть Саддама, Каддафи или Башара Асада. В новом мире, с которым мы столкнулись, дозволено абсолютно всё — как в войне, так и в личной жизни. Причем под лозунгами безграничной свободы, которая на деле означает полный произвол. Хотя сами лозунги в зависимости от обстоятельств преподносятся человечеству то как «здравые» капиталистические интересы, то как плод воображения психопатов. Это не просто война Израиля против Ирана, а ещё один эксперимент над человечеством, очередная проверка на прочность - что ещё люди смогут переварить и во что ещё они готовы поверить? Это очередной этап реализации управляемого хаоса в его глобальной и перманентной форме. Это модель, в эффективность которой элита по-прежнему верит. А значит, процесс будет долгим — до тех пор, пока не будут изолированы последние личности, сохранившие хладнокровие и способность мыслить логически. Создавал ли Иран реальную угрозу для Израиля? Реалии последних дней показывают, что вопрос этот вовсе не риторический. За последние два года Иран серьёзно ослабел. Он склонялся к переговорам с Западом, поскольку в Тегеране понимали – противостоять военной тройке США, Израиля и НАТО невозможно. Западные санкции подорвали иранскую экономику, а потери последних лет - разгром «Хезболлы» в Ливане, неспособность или нежелание защищать Башара Асада в Сирии, систематические бомбардировки ядерных объектов Израилем, убийства иранских ядерных физиков - уже давно не воспринимаются как экстраординарная новость – рутина, да и только!