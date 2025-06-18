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Байрамов и Лавров созвонились из-за ситуации на Ближнем Востоке

16:47 689

В среду, 18 июня, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация в сфере безопасности в результате израильско-иранского противостояния, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Лавров поблагодарил руководство Азербайджана и все соответствующие ведомства за поддержку, оказанную в эвакуации граждан России из Ирана, в том числе деятелей искусства.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате израильско-иранского столкновения, и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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