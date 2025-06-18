Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе»

Пока все внимание мира и региона приковано к войне между Ираном и Израилем, в Армении, будущее которой в свете этих событий стало еще более неопределенным, резко обострилась политическая ситуация. Российский миллиардер армянского происхождения и владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, известный своими личными контактами с президентом РФ Владимиром Путиным, встал на защиту Армянской апостольской церкви в ее публичном противостоянии с премьер-министром Николом Пашиняном, которое продолжается уже некоторое время. Ранее Карапетян, выступавший из Москвы с критическими заявлениями о Пашиняне, неожиданно появился в Ереване и в интервью местным СМИ осудил нападки на церковь: «Небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и церкви, устроила нападки на ААЦ». Бизнесмен также подчеркнул, что «если политики не встанут на защиту церкви, он займется этим сам».

Данное предупреждение, адресованное властям, вывело Пашиняна из себя. В своем Facebook-аккаунте премьер опубликовал серию гневных постов. Хотя Карапетян не был упомянут напрямую, сомнений по поводу адресата не осталось ни у кого. «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», — написал Пашинян, пообещав «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей». «Сейчас я вмешаюсь по-своему, мошенник!» — добавил он. Почти сразу после этих слов спецназ полиции Армении ворвался на ереванскую виллу Самвела Карапетяна. У ворот собрались его сторонники, пытавшиеся защитить бизнесмена. Полиция задержала 45 человек, провела в особняке многочасовой обыск. Многие ожидали, что Карапетяна арестуют на месте, однако этого не произошло: правоохранители повели себя сдержаннее и пригласили бизнесмена на допрос. Позднее стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Армении не уточнил, по каким статьям, однако, по словам адвоката олигарха, речь идет о призывах к захвату власти. «Якобы он публично призывал к захвату власти, это и есть основа обвинения. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал адвокат Армен Фероян.

Выступая 18 июня перед допросом, Карапетян дал понять, что от своих убеждений не откажется: «Вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти. Искренняя ненависть к Армянской Апостольской Церкви, безразличие к национальным ценностям, нетерпимость к здравой критике, болезненное стремление жестоко подавить любое инакомыслие — это, к сожалению, лишь часть «достоинств» нынешнего режима». Карапетян поблагодарил всех, кто его поддержал, и восстал против несправедливости: «Я никогда не откажусь от своих принципов и ценностей, потому что в их основе — сама Армения, безграничное уважение и любовь к Родине, нашим традициям, истории и Церкви». Он также выразил уверенность в том, что «народ объединится и найдет выход из тяжелой ситуации, в которой оказалась страна». На этом фоне Пашинян уволил директора службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, временно передав его обязанности заместителю Андранику Симоняну. По информации газеты «Грапарак», Абазян был отправлен в отставку за отказ выполнять распоряжение Пашиняна. Он возглавлял СНБ с ноября 2020 года, в январе 2024 года был переназначен. Газета не уточняет, связано ли увольнение Абазяна с событиями вокруг Карапетяна. Тем временем Пашинян продолжил давление, затронув бизнес-интересы олигарха: он предложил национализировать принадлежащую Карапетяну компанию — ЗАО «Электрические сети Армении». «Пришло время, — написал премьер в соцсетях. — Они даже не считают эту компанию своей собственностью. Им плевать на стратегически важное предприятие, на его работников и потребителей. Но если ЭСА не их, то чья же? Народная — ведь весь народ либо работает там, либо получает электроэнергию».

Позже в беседе с журналистами Пашинян назвал заявление Карапетяна «угрозой». Ему особенно не понравилась фраза бизнесмена: «Если не получится у политиков, мы со своей стороны займемся этим». Премьер воспринял ее как прямую угрозу власти и народу, пообещав «жестко пресекать» подобные попытки. Он заявил, что никто не должен думать, будто государство ослабло. И выразил убеждение, что действия Карапетяна не имеют отношения к церкви. По его словам, активизация бизнесмена совпала с тем, как около месяца назад премьер поручил разобраться в деятельности «Электрических сетей Армении», которые, по его мнению, спровоцировали энергетический кризис, чтобы вызвать недовольство населения. 21 мая правительство дало месяц на расследование — срок истекает 21 июня. Именно с этим, считает Пашинян, и связано поведение Карапетяна. Он также прокомментировал отставку Абазяна, заявив, что тот был самым «долгоработающим» директором СНБ и заслуживает отдыха: «Весь его срок на посту был очень тяжелым. Он пять лет работал в условиях постоянного напряжения. Думаю, он заслужил отдых». Отвечая на вопрос, связано ли увольнение с событиями у дома Карапетяна, Пашинян заявил: «С теми обстоятельствами, о которых вы упомянули? Нет. Это связано с тем, о чем говорил я. А вообще, работа главы СНБ касается практически всего — особенно всего, что связано с национальной и гибридной безопасностью». На вопрос, отказался ли Абазян выполнять поручение, премьер ответил: «Директор СНБ не мог отказаться от выполнения ни одного моего распоряжения». На происходящее между Пашиняном и армянским олигархом, близким к Кремлю, в своей телепрограмме на канале RT отреагировал и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Как обычно, он кричал в эфире, оскорблял Пашиняна, обвинял армянские власти в предательстве, в том числе в «сдаче Арцаха», а теперь — в нападках на «последнюю святыню» армян — церковь. Он назвал армянскую власть «предателями», «мразями» и «мусором». Соловьев заявил, что Самвел Карапетян «много сделал для Армении, вложил огромные инвестиции и создал рабочие места».

Путинский олигарх атакует Пашиняна, а Соловьев кричит в эфире об «Арцахе» pic.twitter.com/Onz0k1p4Hu — seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 18, 2025