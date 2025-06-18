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Казахстан грозит ужесточить въезд для россиян

17:13 1019

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов заявил о готовности принять зеркальные меры в отношении иностранных граждан в ответ на ужесточение въездных правил для казахстанцев в Россию. Об этом министр сообщил журналистам в кулуарах Мажилиса, передают казахстанские СМИ.

Поводом для комментария стало грядущее введение в России обязательного мобильного приложения RuID для въезда граждан Казахстана. Саденов отметил, что аналогичное цифровое решение уже действует в самой республике: «У нас созданы все условия, есть приложение».

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах по отношению к гражданам России, Саденов подчеркнул, что Казахстан действует, исходя из международной практики и приоритетов национальной безопасности: «Меры принимаются. В первую очередь — в интересах страны. Если иностранец хочет посетить Казахстан — пожалуйста, но согласно требованиям законодательства».

По словам министра, при выработке решений учитывается как национальное право, так и опыт других стран. Он подтвердил, что власти готовы внедрить аналогичные требования для иностранцев, если это будет признано необходимым.

Ранее в МИД Казахстана также не исключили возможность зеркального ответа на новые российские правила въезда. Напомним, в сентябре прошлого года Минцифры РФ анонсировало эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну. Нововведение вызвало обсуждение в СМИ и было воспринято некоторыми изданиями как фактическое введение визового режима.

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