Чего хочет Трамп?

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Соединенные Штаты участвовали в ударах Израиля по Ирану и стремится избежать вступления в конфликт. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских чиновников.

«Из разговоров с представителями администрации Трампа на этой неделе у меня сложилось впечатление, что президент по-настоящему не хочет ввязываться в военные действия [на Ближнем Востоке], если он может этого избежать», - прокомментировал публицист сообщения о возможном присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана. Как сообщили Игнатиусу представители Белого дома, основная идея Трампа «в отношении этого конфликта и большинства других» заключается в том, чтобы «торговать, а не воевать».

По мнению обозревателя WP, ирано-израильский конфликт будет урегулирован путем переговоров, в том числе ввиду того, что американский лидер все еще заинтересован в достижении ядерной сделки с Тегераном. При этом Израиль сомневается в действенности потенциального соглашения. Вероятно, он все равно продолжит добиваться своих целей, которые, предполагает обозреватель, могут подразумевать смену власти в Иране.