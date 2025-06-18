Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране

Кодовое название операции – «Красная свадьба» - звучало как фэнтези, но за ним стоял расчет, точность и прагматизм. На заре 13 июня 2025 года в течение всего двенадцати минут режим в Тегеране оказался обезглавлен — без единого шанса на ответ. А началось все с одной идеи, записанной на белой доске в конференц-зале отеля в центре Израиле… Ноябрь 2024 года. Израиль готовился к новому витку противостояния на севере, но за стенами ничем не примечательного отеля происходило то, что позднее получит статус поворотного момента всей ближневосточной военной доктрины. Пока за окнами редели утренние тени, в одном из номеров собрались одиннадцать человек - старшие офицеры разведки и ВВС. Без формы. Без протокола. Только имена, лица и координаты. Тем, кто участвовал в этой встрече, заранее раздали пустые блокноты. Писать разрешалось только «самостирающимся» через определенное время карандашами.

На повестке дня не просто удар, а операция против Ирана, способная изменить правила игры. У ней уже есть кодовое имя, навеянное одним из самых шокирующих эпизодов телесериала «Игра престолов», где за политическим союзом маскировалась резня, изменившая ход войны. Именно такой эффект — шок, безмолвие, вакуум власти — и должен был стать итогом операции. После чего в штаб-квартире «8200», легендарного подразделения израильской военной разведки, в течение нескольких недель проводился необычный семинар. 120 офицеров в чине от подполковника до генерала искали не просто цели, а системную точку отказа – какое-то пространство, сервер, телефон, момент. Что-то, что как ключ вскрывает всё. Давление росло, ожидание не соответствовало угрозам. Но время шло, а ответа не было. Офицеры начали спорить. Один из участников семинара позже скажет: «Это как рыбалка в чернильной воде: ты знаешь, что в воде кто-то есть, но у тебя нет ни фонарика, ни крючка». В начале февраля генерал-майор Шломи Биндер, глава разведывательного управления, ЦАХАЛа, сформулировал задачу так: «Хватит искать дверь. Выбейте стену». И командование пошло на нестандартный шаг: атаковать не объекты, а мозг системы – людей. И создать такой уровень хаоса, при котором вертикаль власти в Иране утратит силу и превратится в фикцию.

«Надо уничтожить 1500 километров разделяющего нас пространства, - сказал Биндер. - Сделать его несуществующим». Март 2025 года. План готов. Расчёт до миллисекунды. Более 200 израильских боевых самолётов должны атаковать 100 целей по всей территории Ирана. У каждой эскадрильи своя «полевая ячейка»: конкретный список высших офицеров, которые должны быть ликвидированы. Каждому командиру эскадрильи дали не только координаты целей, но и поведенческие паттерны — кто когда спит, где обедает, какие маршруты предпочитает для поездки домой... Некоторые цели передвигались в сопровождении двойников, другие — использовали мобильные бункеры. Преследовать каждого - от Тегерана до Исфахана, от штабов до домов. В постели, во сне, на совещаниях. Успех требовал невозможного — абсолютной синхронизации. Назначенный хронометраж - 12 минут. 16 июня 2025 года, 04:19. Тегеран спит. В штабе КСИР в Исфахане проходит обычное совещание. Кто-то отправляет голосовое сообщение в Telegram. Всё спокойно. И вдруг — всё сразу. С юга в небо Ирана врываются первые из более чем 200 истребителей. На радарах — тишина: большинство направлений отвлечены ложными маршрутами. 04:33. В Тегеране — тишина. Центр связи КСИР не может связаться с тремя главными штабами. Радиоперехваты фиксируют первые признаки паники. Приказ на ответный пуск ракет по Израилю задержан — некому подписать код. Один из дежурных офицеров отправляет шифровку: «Пункт А3 недоступен. Мы без центра». В течение двенадцати минут удары наносятся по ста целям. Точное число поражённых лиц — десять. Все — ключевые фигуры. Все — с персональной синхронизацией до секунды. Первой жертвой стал начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал Мохаммад Хоссейн Багери. Следом — командующий КСИР Хосейн Салами. А затем — командующий Хатем аль-Анбия генерал Али Рашид. Все трое — фундамент военной машины исламской республики. Каждый из них считался не просто главнокомандующим, а иконой исламской республики. Их лица печатались на марках. Их речи цитировали школьники. Их смерть стала обнулением всей вертикали власти — её нервной системы.