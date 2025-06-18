Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране

Кодовое название операции – «Красная свадьба» - звучало как фэнтези, но за ним стоял расчет, точность и прагматизм. На заре 13 июня 2025 года в течение всего двенадцати минут режим в Тегеране оказался обезглавлен — без единого шанса на ответ. А началось все с одной идеи, записанной на белой доске в конференц-зале отеля в центре Израиле…
Ноябрь 2024 года. Израиль готовился к новому витку противостояния на севере, но за стенами ничем не примечательного отеля происходило то, что позднее получит статус поворотного момента всей ближневосточной военной доктрины. Пока за окнами редели утренние тени, в одном из номеров собрались одиннадцать человек - старшие офицеры разведки и ВВС. Без формы. Без протокола. Только имена, лица и координаты. Тем, кто участвовал в этой встрече, заранее раздали пустые блокноты. Писать разрешалось только «самостирающимся» через определенное время карандашами.
На повестке дня не просто удар, а операция против Ирана, способная изменить правила игры. У ней уже есть кодовое имя, навеянное одним из самых шокирующих эпизодов телесериала «Игра престолов», где за политическим союзом маскировалась резня, изменившая ход войны.
Именно такой эффект — шок, безмолвие, вакуум власти — и должен был стать итогом операции.
После чего в штаб-квартире «8200», легендарного подразделения израильской военной разведки, в течение нескольких недель проводился необычный семинар. 120 офицеров в чине от подполковника до генерала искали не просто цели, а системную точку отказа – какое-то пространство, сервер, телефон, момент. Что-то, что как ключ вскрывает всё. Давление росло, ожидание не соответствовало угрозам. Но время шло, а ответа не было. Офицеры начали спорить. Один из участников семинара позже скажет:
«Это как рыбалка в чернильной воде: ты знаешь, что в воде кто-то есть, но у тебя нет ни фонарика, ни крючка».
В начале февраля генерал-майор Шломи Биндер, глава разведывательного управления, ЦАХАЛа, сформулировал задачу так: «Хватит искать дверь. Выбейте стену».
И командование пошло на нестандартный шаг: атаковать не объекты, а мозг системы – людей. И создать такой уровень хаоса, при котором вертикаль власти в Иране утратит силу и превратится в фикцию.
«Надо уничтожить 1500 километров разделяющего нас пространства, - сказал Биндер. - Сделать его несуществующим».
Март 2025 года. План готов. Расчёт до миллисекунды. Более 200 израильских боевых самолётов должны атаковать 100 целей по всей территории Ирана. У каждой эскадрильи своя «полевая ячейка»: конкретный список высших офицеров, которые должны быть ликвидированы. Каждому командиру эскадрильи дали не только координаты целей, но и поведенческие паттерны — кто когда спит, где обедает, какие маршруты предпочитает для поездки домой... Некоторые цели передвигались в сопровождении двойников, другие — использовали мобильные бункеры. Преследовать каждого - от Тегерана до Исфахана, от штабов до домов. В постели, во сне, на совещаниях. Успех требовал невозможного — абсолютной синхронизации. Назначенный хронометраж - 12 минут.
16 июня 2025 года, 04:19. Тегеран спит. В штабе КСИР в Исфахане проходит обычное совещание. Кто-то отправляет голосовое сообщение в Telegram. Всё спокойно. И вдруг — всё сразу. С юга в небо Ирана врываются первые из более чем 200 истребителей. На радарах — тишина: большинство направлений отвлечены ложными маршрутами.
04:33. В Тегеране — тишина. Центр связи КСИР не может связаться с тремя главными штабами. Радиоперехваты фиксируют первые признаки паники. Приказ на ответный пуск ракет по Израилю задержан — некому подписать код. Один из дежурных офицеров отправляет шифровку: «Пункт А3 недоступен. Мы без центра».
В течение двенадцати минут удары наносятся по ста целям. Точное число поражённых лиц — десять. Все — ключевые фигуры. Все — с персональной синхронизацией до секунды.
Первой жертвой стал начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал Мохаммад Хоссейн Багери. Следом — командующий КСИР Хосейн Салами. А затем — командующий Хатем аль-Анбия генерал Али Рашид. Все трое — фундамент военной машины исламской республики. Каждый из них считался не просто главнокомандующим, а иконой исламской республики. Их лица печатались на марках. Их речи цитировали школьники. Их смерть стала обнулением всей вертикали власти — её нервной системы.
«Красная свадьба» была не просто операцией. Израильская разведка искала эффект, сопоставимый с исторической травмой и, похоже, нашла его.
Один из офицеров ЦАХАЛа позже сказал: «Это было не военное действие, а хирургическое вскрытие. За 12 минут армия Ирана потеряла способность дышать как организм».
В первые часы после удара КСИР и армия пытались собрать картину, однако в цепочке принятия решений не осталось живых звеньев. Были только приказы без командиров и армия без голоса. Удар, нанесённый Израилем, оказался не только физическим, но и когнитивным. Не случайно иранские аналитики назвали произошедшее «моментом замораживания времени».
«Красная свадьба» стала самой дерзкой и синхронизированной спецоперацией в истории мировой военной разведки. И дело не в масштабах «Красной свадьбы». Эта операция стала конечной точкой плана, в котором политика, психология и математика сложились в один смертельный узел.
Что будет дальше - неизвестно. Но в Тегеране уже не понаслышке знают: Израиль не просто следит, он еще умеет заходить вовнутрь.
И выключать свет.