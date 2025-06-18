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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Американцы против участия США в войне между Израилем и Ираном

17:45 511

Большинство граждан США не поддерживают военное вмешательство своей страны в конфликт между Израилем и Ираном.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 13 по 16 июня компанией YouGov совместно с журналом The Economist.

Согласно данным опроса, 60% американцев высказались против участия армии США в конфликте на Ближнем Востоке, тогда как только 16% поддержали идею военного вмешательства. Ещё 24% респондентов затруднились ответить.

Кроме того, 56% опрошенных считают, что США должны продолжать дипломатические переговоры с Ираном по его ядерной программе. Поддержка переговорного пути наблюдается как среди демократов (58%), так и среди республиканцев (61%). Лишь 18% американцев выступают против такого подхода.

Отдельно респондентов спросили об отношении к странам, вовлечённым в конфликт. 50% американцев считают Иран враждебным государством, ещё 25% — «недружественным». При этом 36% считают Израиль союзником США, а почти половина — «дружественным» или не определились с позицией. 10% охарактеризовали Израиль как «недружественную страну», 6% — как «врага».

Также опрос выявил невысокую поддержку действий президента США Дональда Трампа в этом вопросе: 41% не одобряют его подход к Ирану, а 44% — к Израилю. 

В исследовании приняли участие более 1500 совершеннолетних американцев.

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