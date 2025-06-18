Начинается суд над Азером Гасымлы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.
Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные Гасымлы. Подготовительное заседание было отменено из-за отсутствия адвокатов Азера Гасымлы.
Подготовительное заседание суда назначено на 25 июня.
Отметим, что директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы был задержан в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения по статье 182.2.3 (вымогательство с применением насилия) Уголовного кодекса Азербайджана