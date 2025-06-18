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Азербайджанская спортивная академия впервые включена в международный рейтинг

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Отдел спорта
18:39 541

Азербайджанская спортивная академия (ASA) впервые включена в международный рейтинг «Times Higher Education Impact Rankings 2025».

Рейтинг оценивает деятельность высших учебных заведений в соответствии с целями устойчивого развития.

В категории «Здоровье и благополучие» рейтинг Академии 801-1000, а в категории «Сокращение неравенства» - 1001+.

ASA занимает 9-е место среди 25 высших учебных заведений Азербайджана, представленных в этом рейтинге, и располагается на позиции 1501+ - во всем мире.

Aзербайджанская академия спорта также присутствует в направлениях «Качественное образование» и «Партнерство ради целей» с рейтингом 1501+.

Следует отметить, что «Times Higher Education Impact Rankings» — это глобальная рейтинговая система, которая измеряет вклад высших учебных заведений в Цели устойчивого развития ООН.

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