Водоснабжение Баку восстановлено

Работы по устранению аварии на 228-м километре водопровода Огуз–Габала–Баку завершены. В настоящее время начался процесс заполнения водопровода водой.

На повреждённом участке с использованием специальной техники была заменена аварийная часть трубы на новую. Для предотвращения утечек воды проведены работы по укреплению и гидроизоляции стыков труб.

После заполнения водопровода питьевой водой она будет подана в соответствующие резервуары города Баку и Абшеронского полуострова. Лишь после завершения этого процесса, начиная с вечера 20 июня, водоснабжение абонентов будет восстановлено в прежнем режиме.

Особо отмечается, что при ремонте и восстановлении крупных магистральных водоводов наиболее продолжительными этапами являются опорожнение и последующее заполнение трубопровода.

В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению водой районов, питающихся от водовода Огуз–Габала–Баку, за счёт альтернативных источников вне установленного графика.