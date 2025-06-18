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Водоснабжение Баку восстановлено

18:58 785

Работы по устранению аварии на 228-м километре водопровода Огуз–Габала–Баку завершены. В настоящее время начался процесс заполнения водопровода водой.

На повреждённом участке с использованием специальной техники была заменена аварийная часть трубы на новую. Для предотвращения утечек воды проведены работы по укреплению и гидроизоляции стыков труб.

После заполнения водопровода питьевой водой она будет подана в соответствующие резервуары города Баку и Абшеронского полуострова. Лишь после завершения этого процесса, начиная с вечера 20 июня, водоснабжение абонентов будет восстановлено в прежнем режиме.

Особо отмечается, что при ремонте и восстановлении крупных магистральных водоводов наиболее продолжительными этапами являются опорожнение и последующее заполнение трубопровода.

В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению водой районов, питающихся от водовода Огуз–Габала–Баку, за счёт альтернативных источников вне установленного графика.

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