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Bakcell является партнёром 4-го лагеря YAŞAT

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19:33 138

При поддержке компании Bakcell, лидера в сфере инноваций и скорости, был организован 4-й летний лагерь YAŞAT для детей шехидов. Инициированный Фондом «YAŞAT», проект предусматривает охват более 500 детей шехидов.

В рамках лагеря компания Bakcell провела обучение на тему «Инновации и искусственный интеллект (ИИ)» для детей шехидов, национальной гордости Азербайджана. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать детям, как ИИ применяется в повседневной жизни, и познакомить их с технологическими новинками. В ходе мероприятия принципы работы ИИ были объяснены просто и увлекательно на практических примерах и с помощью обучающих игр. Интерактивное занятие завершилось сессией вопросов и ответов.

Эта инициатива является одним из ключевых направлений стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell. Компания последовательно реализует социальные проекты, направленные на поддержку развития будущих поколений, и успешно расширяет свою деятельность в этом направлении.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом YAŞAT продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом «YAŞAT».

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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