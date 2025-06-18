Кремль о резком отказе Трампа Путину

«Это он (Трамп) образно говорил: сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера», - заявил Песков.

Ранее Трамп заявил, что 17 июня разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Он (Путин), на самом деле, предложил помощь в посредничестве (Израиля и Ирана). И я сказал: сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», - заявил президент США.