Кремль о резком отказе Трампа Путину

Заявление президента США Дональда Трампа о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным – «образное», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это он (Трамп) образно говорил: сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера», - заявил Песков.
Ранее Трамп заявил, что 17 июня разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Он (Путин), на самом деле, предложил помощь в посредничестве (Израиля и Ирана). И я сказал: сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», - заявил президент США.
*** 20:01
Иранские самолеты на фоне эскалации с Израилем прибыли в Оман, где ранее проходили переговоры Тегерана и Вашингтона, следует из данных сайта Flightradar.
По сообщениям СМИ, речь может идти о визите делегации высокого уровня для проведения закрытых консультаций.
Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи данную информацию опровергает.
Ранее постпредство Ирана в ООН заявило, что Тегеран «не ведет переговоров под давлением и не примет мир на условиях принуждения».
Президент США Дональд Трамп же заявил, что едет в Гаагу на саммит НАТО, несмотря на ситуацию вокруг Израиля с Ираном.
На этом фоне глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство не ведет переговоров с Тегераном и будет продолжать операции, пока не достигнет своих целей.