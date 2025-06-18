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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Кремль о резком отказе Трампа Путину

ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 3583

Заявление президента США Дональда Трампа о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным – «образное», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это он (Трамп) образно говорил: сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера», - заявил Песков.

Ранее Трамп заявил, что 17 июня разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Он (Путин), на самом деле, предложил помощь в посредничестве (Израиля и Ирана). И я сказал: сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», - заявил президент США.

*** 20:01

Иранские самолеты на фоне эскалации с Израилем прибыли в Оман, где ранее проходили переговоры Тегерана и Вашингтона, следует из данных сайта Flightradar.

По сообщениям СМИ, речь может идти о визите делегации высокого уровня для проведения закрытых консультаций.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи данную информацию опровергает.

Ранее постпредство Ирана в ООН заявило, что Тегеран «не ведет переговоров под давлением и не примет мир на условиях принуждения».

Президент США Дональд Трамп же заявил, что едет в Гаагу на саммит НАТО, несмотря на ситуацию вокруг Израиля с Ираном.

На этом фоне глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство не ведет переговоров с Тегераном и будет продолжать операции, пока не достигнет своих целей.

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