Америке остается доверять «Моссаду»

Что ждет человечество в ближайшее время — вовлечение США в военные действия против Ирана или же достижение некоей договоренности с иранцами, по которой те обяжутся полностью прекратить все работы по своей ядерной программе? Сам Дональд Трамп заявил, что он добивается «не просто прекращения огня, а полного отказа Ирана от ядерного оружия». Haqqin.az cообщил о том, что Трамп провел заседание в ситуационной комнате Белого дома с членами своего Совета по национальной безопасности. О том, к какому решению они пришли, судить трудно из-за секретности разговора. Но есть определенные сигналы, которые, по мнению вашингтонских инсайдеров, указывают на движение администрации президента к возможности оказать военную помощь Израилю. Трамп, говорят они, был впечатлен эффективным израильским военным планированием и после последнего телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сказал своим советникам: «Я думаю, что мы сможем помочь ему». И это признание означало разрыв с многомесячными попытками Трампа убедить Израиль не начинать массированную атаку на Иран.

Президент не закрывает путь для дипломатического урегулирования с Тегераном. В случае, если иранцы согласятся вести переговоры в условиях непрекращающихся ракетных обстрелов их страны Израилем, Трамп отправит на встречу с их переговорщиками вице-президента Джей Ди Вэнса и своего представителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Вэнс – один из тех, кто призывает президента крайне осторожно относиться к участию в боевых действиях, учитывая возможные крайне негативные последствия для Америки и всего мира. Если договоренность о переговорах будет достигнута, то Вэнс и Уиткофф отправятся на Ближний Восток уже на этой неделе. Однако скептицизм в отношении успеха этой встречи, равно как и нетерпение Трампа нарастают с каждым днем. В условиях тотального хаоса иранцы крайне медленно реагируют на предложения США. Кроме того, они убеждены, по крайней мере на словах, что к ним переходит инициатива в войне с Израилем. Так Тегеран утверждает, что он ракетными залпами «закрыл небо» над Израилем, что, конечно, является откровенным блефом. А тут еще скрывающийся в бункере верховный лидер Хаменеи говорит о «начале битвы» с Израилем. Если будет решено помогать Нетаньяху, то вырисовывается три сценария, которые по информации New York Times обсудил в феврале с израильтянами глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла. Первый и самый ограниченный — поддержка израильской авиации американскими самолетами-заправщиками.

Второй - совместные авиаудары по Ирану Израиля и США. Третий - использование США тяжелых бомбардировщиков B-1 и B-2, другой авиации и крылатых ракет, выпущенных с подводных лодок. Был и четвертый вариант — рейды израильских коммандос, которых доставили бы в Иран американские вертолеты Osprey. Однако его быстро отвергли, памятуя о катастрофической операции по высадке десанта в Иране во времена президента Джимми Картера. Ключевым моментом является решение о применении B-2 для поражения иранских шахт с центрифугами в Фордо. 19 таких бомбардировщиков находятся на военно-воздушной базе Whiteman в штате Миссури. Шесть из них расположены на базе на острове Диего Гарсия в Индийском океане, однако они не могут нести на борту тяжелые антибункерные бомбы. Таким образом, на то, чтобы доставить эти самолеты в Иран, понадобится время. Пока в Пентагоне прикидывают все варианты возможных действий против Ирана, в экспертной среде Вашингтона идет свое обсуждение путей решения иранской дилеммы. Противники вовлечения Америки в войну говорят, что это несет колоссальный риск для 40 тысяч американских военных, расквартированных на базах США в регионе. И одновременно, особенно в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, под разрушительным цунами окажется вся мировая экономика.