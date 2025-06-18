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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Америке остается доверять «Моссаду»

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
20:37 1441

Что ждет человечество в ближайшее время — вовлечение США в военные действия против Ирана или же достижение некоей договоренности с иранцами, по которой те обяжутся полностью прекратить все работы по своей ядерной программе? Сам Дональд Трамп заявил, что он добивается «не просто прекращения огня, а полного отказа Ирана от ядерного оружия».

Haqqin.az cообщил о том, что Трамп провел заседание в ситуационной комнате Белого дома с членами своего Совета по национальной безопасности. О том, к какому решению они пришли, судить трудно из-за секретности разговора. Но есть определенные сигналы, которые, по мнению вашингтонских инсайдеров, указывают на движение администрации президента к возможности оказать военную помощь Израилю. Трамп, говорят они, был впечатлен эффективным израильским военным планированием и после последнего телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сказал своим советникам: «Я думаю, что мы сможем помочь ему».

И это признание означало разрыв с многомесячными попытками Трампа убедить Израиль не начинать массированную атаку на Иран.

Трамп провел заседание в ситуационной комнате Белого дома с членами своего Совета по национальной безопасности

Президент не закрывает путь для дипломатического урегулирования с Тегераном. В случае, если иранцы согласятся вести переговоры в условиях непрекращающихся ракетных обстрелов их страны Израилем, Трамп отправит на встречу с их переговорщиками вице-президента Джей Ди Вэнса и своего представителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Вэнс – один из тех, кто призывает президента крайне осторожно относиться к участию в боевых действиях, учитывая возможные крайне негативные последствия для Америки и всего мира.

Если договоренность о переговорах будет достигнута, то Вэнс и Уиткофф отправятся на Ближний Восток уже на этой неделе. Однако скептицизм в отношении успеха этой встречи, равно как и нетерпение Трампа нарастают с каждым днем. В условиях тотального хаоса иранцы крайне медленно реагируют на предложения США. Кроме того, они убеждены, по крайней мере на словах, что к ним переходит инициатива в войне с Израилем. Так Тегеран утверждает, что он ракетными залпами «закрыл небо» над Израилем, что, конечно, является откровенным блефом. А тут еще скрывающийся в бункере верховный лидер Хаменеи говорит о «начале битвы» с Израилем.

Если будет решено помогать Нетаньяху, то вырисовывается три сценария, которые по информации New York Times обсудил в феврале с израильтянами глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла.

Первый и самый ограниченный — поддержка израильской авиации американскими самолетами-заправщиками.

Ключевым моментом является решение о применении B-2 для поражения иранских шахт с центрифугами в Фордо

Второй - совместные авиаудары по Ирану Израиля и США.

Третий - использование США тяжелых бомбардировщиков B-1 и B-2, другой авиации и крылатых ракет, выпущенных с подводных лодок.

Был и четвертый вариант — рейды израильских коммандос, которых доставили бы в Иран американские вертолеты Osprey. Однако его быстро отвергли, памятуя о катастрофической операции по высадке десанта в Иране во времена президента Джимми Картера.

Ключевым моментом является решение о применении B-2 для поражения иранских шахт с центрифугами в Фордо. 19 таких бомбардировщиков находятся на военно-воздушной базе Whiteman в штате Миссури. Шесть из них расположены на базе на острове Диего Гарсия в Индийском океане, однако они не могут нести на борту тяжелые антибункерные бомбы. Таким образом, на то, чтобы доставить эти самолеты в Иран, понадобится время.

Пока в Пентагоне прикидывают все варианты возможных действий против Ирана, в экспертной среде Вашингтона идет свое обсуждение путей решения иранской дилеммы. Противники вовлечения Америки в войну говорят, что это несет колоссальный риск для 40 тысяч американских военных, расквартированных на базах США в регионе. И одновременно, особенно в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, под разрушительным цунами окажется вся мировая экономика.

40 тысяч американских военных под угрозой

Их противники аргументируют свою позицию следующим образом. Хорошо, говорят они, будет заключен формальный договор с иранцами о том, что они прекращают все работы по созданию ядерного оружия. И что тогда — Израиль вмиг прекратит свои атаки? Трудно себе представить. А в случае прекращения боевых действий Иран легко обманет США и Израиль и как ни в чем ни бывало вернется к ядерной программе, только с еще большим остервенением. И результатом рано или поздно будет удар по Израилю ракетами с ядерными боеголовками. «Вы этого хотите?» – спрашивают они. – «Надо добивать террористический режим сейчас, немедля, это будет началом строительства новой системы безопасности на всем Ближнем Востоке».

Неизвестно, что в этой ситуации предлагает госсекретарь и одновременно советник Трампа по национальной безопасности Марко Рубио. Знающие люди говорят, что он предпочитает не отсвечивать со своим мнением и призывает доверять инстинктам президента.

У Трампа между тем произошло серьезное столкновение с директором национальной разведки госпожой Талси Габбард. Она 10 июня распространила в сети трехминутное видео с предупреждением «политической элите страны». Эта самая элита, говорит Габбард, «безосновательно сеет страх и напряжение между ядерными державами о том, что мир находится на краю ядерного уничтожения». Дама утверждает, что у нее «нет никаких данных о том, что Иран создает ядерное оружие».

Трамп, который говорит, что Иран не должен иметь ядерное оружие, был несказанно возмущен этим видео Габбард. «Мне безразлично то, о чем она говорит, - ответил он. - Я думаю, что они (иранцы) очень близко подошли к обладанию этим оружием».

И это президент говорит о кураторе 16 разведывательных агентств страны. Ну а что он еще мог ожидать от той, кто не имела никакого опыта руководством секретными службами и была подобрана исключительно по признаку лояльности?

В этих условиях Дональду Трампу остается лишь доверять разведке Израиля. Там лучше, чем в Америке, знают, какие планы вынашивает Иран.

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