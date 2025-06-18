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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

В Минтруда обсудили, как помочь ветеранам

21:00 327

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной с целью оперативного, своевременного, качественного и централизованного решения вопросов реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе военных операций за территориальную целостность нашей страны.

Председатель Комиссии, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что после Отечественной войны по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была развернута масштабная социальная поддержка семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной.

Отмечалось, что одним из ключевых направлений этой работы является медико-социальная реабилитация лиц с инвалидностью, полученной в результате войны. Современная реабилитационная инфраструктура, созданная в последние годы, играет важную роль в этом процессе. В реабилитационных центрах лица с военной инвалидностью получают качественные восстановительные услуги с широким использованием эффективных физиотерапевтических методов, современных методик и технологий.

Последовательная работа в этой сфере положительно влияет на процесс их реабилитации и восстановления здоровья. Также осуществляется обеспечение таких лиц реабилитационными средствами, в том числе высокотехнологичными протезами последнего поколения.

На заседании был представлен отчёт о результатах оказания медико-реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, связанной с войной, а также обсуждены итоги мероприятий, направленных на их социальную интеграцию и поддержку.

Отметим, что в состав Комиссии входят заместители министров обороны и здравоохранения, начальник Главного медицинского управления Министерства обороны, заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, исполнительный директор Объединения управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB), председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также уполномоченные представители государственных органов, в ведении которых находятся военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.

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