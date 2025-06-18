Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев сегодня завоевал свою четвертую медаль на взрослых чемпионатах мира. В Будапеште он стал бронзовым призером. Теперь на счету 26-летнего дзюдоиста золото и три бронзы на мундиалях. После церемонии награждения Зелим ответил на вопросы haqqin.az.

- Как оцениваешь свое выступление? - В четвертьфинале против Адамяна я допустил ошибку. У соперника было два замечания, я сделал бросок и расслабился. Я думал, что судьи оценили бросок «иппоном». А он сразу же перешел на удержание. Надо пересмотреть этот момент. Я чувствовал, что был «иппон». Но в любом случае я не должен был расслабляться. Это моя ошибка. - Если верить статистике, у тебя с этим российским дзюдоистом с 2019 года шесть поражений в шести схватках. Что в его стиле так неудобно для тебя? - До этого я выиграл у него несколько раз. А потом пошла неудачная серия. Мы с ним давно не боролись. Я выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиаду. Сегодня опять он достался мне в соперники. Я контролировал схватку, у соперника два «шидо», я делаю бросок… Не сказал бы, что это невезение. Просто так получилось. - После поражения в четвертьфинале сложно было собраться на утешительную схватку с Шарадашвили? - Да, после проигрыша было тяжело. Пауза короткая была. К тому же схватка с Шарадашвили получилась долгая, с дополнительным временем. Я сначала пропустил бросок, был в роли догоняющего. Слава Богу, все закончилось нормально.

- Для тебя это второе соревнование после победы на Олимпиаде. На чемпионате Европы в апреле ты взял серебро, сейчас - бронзу. При этом ты наверняка еще далеко не в оптимальной форме. - Да, у меня был простой. Залечивал травмы. Были эмоциональные моменты. Все набежало. Можно сказать, что только начинаю восстанавливаться. Я далек от своей лучшей формы, но старался биться, как мог. - Наш другой олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров проиграл на этом чемпионате мира в первой же схватке и получил шквал критики. Какие слова поддержки ты для него нашел? - Я его обнял… Я видел, сколько всего пишут люди. Я вообще не понимаю, как мужчины могут сидеть и писать комментарии. Пишут по тысяче, по две тысячи комментариев. Для меня это не мужчины. Завтра у Хидаята снова будет победная серия, и они первые придут с ним фотографироваться. Что ж, и такие моменты надо проходить. Не без этого. Это только сделает его сильнее. Я знаю характер и дух Хидаята. Он боец. - Если тебя будут так критиковать, как ты отреагируешь? - Если честно, мне будет все равно. Но опять-таки, я не понимаю, как, будучи мужчиной, можно сидеть и писать негативные комментарии, да еще и с левых страниц. - Бремя олимпийского чемпиона - тяжкая ноша? Ответственность давит на тебя? - Я стараюсь не думать об ответственности. Приехал на чемпионат мира за золотом. Хотел стать чемпионом. Снова ощутить это. Но сегодня я довольствуюсь бронзой и очень рад этой медали.