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Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»

Эльмир Алиев, Будапешт
18 июня 2025, 23:25 1358

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев сегодня завоевал свою четвертую медаль на взрослых чемпионатах мира. В Будапеште он стал бронзовым призером. Теперь на счету 26-летнего дзюдоиста золото и три бронзы на мундиалях.

После церемонии награждения Зелим ответил на вопросы haqqin.az.

- Как оцениваешь свое выступление? 

- В четвертьфинале против Адамяна я допустил ошибку. У соперника было два замечания, я сделал бросок и расслабился. Я думал, что судьи оценили бросок «иппоном». А он сразу же перешел на удержание. Надо пересмотреть этот момент. Я чувствовал, что был «иппон». Но в любом случае я не должен был расслабляться. Это моя ошибка.

- Если верить статистике, у тебя с этим российским дзюдоистом с 2019 года шесть поражений в шести схватках. Что в его стиле так неудобно для тебя?

- До этого я выиграл у него несколько раз. А потом пошла неудачная серия. Мы с ним давно не боролись. Я выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиаду. Сегодня опять он достался мне в соперники. Я контролировал схватку, у соперника два «шидо», я делаю бросок… Не сказал бы, что это невезение. Просто так получилось.

- После поражения в четвертьфинале сложно было собраться на утешительную схватку с Шарадашвили? 

- Да, после проигрыша было тяжело. Пауза короткая была. К тому же схватка с Шарадашвили получилась долгая, с дополнительным временем. Я сначала пропустил бросок, был в роли догоняющего. Слава Богу, все закончилось нормально.

- Для тебя это второе соревнование после победы на Олимпиаде. На чемпионате Европы в апреле ты взял серебро, сейчас - бронзу. При этом ты наверняка еще далеко не в оптимальной форме.

- Да, у меня был простой. Залечивал травмы. Были эмоциональные моменты. Все набежало. Можно сказать, что только начинаю восстанавливаться. Я далек от своей лучшей формы, но старался биться, как мог.

- Наш другой олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров проиграл на этом чемпионате мира в первой же схватке и получил шквал критики. Какие слова поддержки ты для него нашел?

- Я его обнял… Я видел, сколько всего пишут люди. Я вообще не понимаю, как мужчины могут сидеть и писать комментарии. Пишут по тысяче, по две тысячи комментариев. Для меня это не мужчины. Завтра у Хидаята снова будет победная серия, и они первые придут с ним фотографироваться. 

Что ж, и такие моменты надо проходить. Не без этого. Это только сделает его сильнее. Я знаю характер и дух Хидаята. Он боец.

- Если тебя будут так критиковать, как ты отреагируешь?

- Если честно, мне будет все равно. Но опять-таки, я не понимаю, как, будучи мужчиной, можно сидеть и писать негативные комментарии, да еще и с левых страниц.

- Бремя олимпийского чемпиона - тяжкая ноша? Ответственность давит на тебя?

- Я стараюсь не думать об ответственности. Приехал на чемпионат мира за золотом. Хотел стать чемпионом. Снова ощутить это. Но сегодня я довольствуюсь бронзой и очень рад этой медали.

- Кто тебя уже поздравил с наградой?

- Звонил президент нашей Федерации Рашад Набиев. Поздравил, сказал, что есть над чем работать. Он нас очень сильно поддерживает. Я не много знаю президентов федераций, которые разговаривают со спортсменами, принимают и понимают их. Спасибо ему и всей Федерации. Проделана большая работа.

За день до окончания индивидуальных соревнований у сборной Азербайджана на чемпионате мира три бронзовые медали. Как оцениваешь выступление национальной команды в целом?

- Мне кажется, три медали - это нормальный результат. Могло быть и лучше. И будет лучше. Например, у Зелима Цкаева первая медаль чемпионата мира. У Эльджан Гаджиева тоже. Если в прошлом году и на чемпионате мира, и на Олимпиаде только я с Хидаятом Гейдаровым давали результат, то сегодня уже два новоиспеченных медалиста ЧМ. На чемпионате Европы этого года у нас было пять медалей и четыре новых призера. Так что будущее у нас хорошее. С таким тренерским штабом и поддержкой азербайджанское дзюдо будет расти семимильными шагами.

- Какой настрой на командный турнир, который пройдет 20 июня? 

- Борьба за команду - это уже двойная ответственность. Представляем флаг и боремся не только за себя, но и за всех ребят и девочек. За Федерацию. Если тренерский штаб решит меня поставить в состав, я буду выкладываться максимально. У меня есть два дня, чтобы восстановиться.

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