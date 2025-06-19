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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Окружение требует от Путина начать ядерную войну

The Telegraph
00:22 1454

Часть высших чиновников России усиливает давление на президента Владимира Путина, настаивая на максимально жестоком ответе на украинские удары по российским базам стратегической авиации, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По информации издания, «партия войны» предлагает Путину официально объявить войну Украине и провести массовую мобилизацию, чтобы отправить на фронт до двух миллионов резервистов. Также звучат призывы применить тактическое ядерное оружие и ежедневно наносить удары по территории Украины межконтинентальными баллистическими ракетами.

Украинская операция «Паутина», в результате которой повреждено не менее 20 российских стратегических бомбардировщиков, вызвала в Кремле «шок» и «ярость», сообщает The Telegraph.

Радикально настроенные представители российской элиты считают, что Путин действует недостаточно решительно. Сам президент России публично так и не прокомментировал украинские удары, а государственные СМИ уделили им всего несколько секунд в ежедневных выпусках новостей, после чего на следующий день о случившемся «забыли».

Однако люди из окружения Путина предупреждают, что новая мобилизация, особенно с вовлечением более миллиона человек, может стать началом краха. Во-первых, это еще сильнее ударит по экономике, а во-вторых, многие представители элиты считают мобилизацию просто ненужной.

«Зачем нам сейчас мобилизация? У нас есть ракеты «Калибр», есть добровольцы. Эти ресурсы еще не исчерпаны», - заявил высокопоставленный кремлевский чиновник.

Новая волна мобилизации, помимо экономических трудностей, нанесет удар по имиджу Путина - это станет прямым признанием того, что «специальная военная операция» идет совсем не по плану, заявил один из кремлевских чиновников. «Это очень дорогое признание в ситуации, когда все держится на иллюзии контроля», - добавил он.

Для масштабного ответа на операцию «Паутина» у Путина попросту нет ресурсов, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти.

«Может быть, Путин и сможет запускать по несколько сотен дронов в день, но на большее его не хватит», - уверен Галеотти.

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