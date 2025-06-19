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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Израиль получил эксклюзивные самолеты против Сирии и Ирана

00:32 1014

Американская оборонная компания Lockheed Martin в рамках соглашения между руководством США и правительством Израиля создала уникальные истребители F-35I, позволяющие проводить их локальные модификации в ближневосточной стране.

По данным издания Military Watch Magazine, ВВС Израиля стали единственными, кто получил разрешение на глубокую кастомизацию и интеграцию своей авионики поверх базовой американской. Таким образом, Израиль смог обслуживать F-35 без использования американской логистической системы ALIS или ее преемницы ODIN, что не только позволило избежать множества проблем, но и дало гораздо большую оперативную автономию.

Израильские F-35 стали единственными самолетами этого класса, которые нельзя отключить из США, передает Naked Science. Они получили увеличение дальности для проникновения на территорию Ирана без дозаправки в воздухе.

Отмечается, что Израиль закупил и модифицировал F-35 специально для операций против Ирана и Сирии, а после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года основной целью остался только Иран.

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