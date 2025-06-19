Дурова понесло

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что проигнорировал сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Le Point.

Как отметил бизнесмен, у Макрона был его личный номер. Дуров указал, что после заявления о румынских выборах Макрон написал ему. «Я ему не ответил», — утверждает он.

В мае Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Глава Telegram также заявил, что у него 106 детей по всему миру - шесть официальных детей от трех женщин и еще более ста зачаты в двенадцати странах мира от донорства спермы.

Недавно Дуров составил завещание — наследники получат доступ к его состоянию только через 30 лет.