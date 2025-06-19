USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Путин об убийстве Хаменеи

ОБНОВЛЕНО 02:14
02:14 2050

Президент России Владимир Путин заявил, что «даже не хочет обсуждать», как отреагирует Кремль на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Он также заявил, что Иран не проявил интереса к предложению России создать систему противовоздушной обороны: «Все ограничилось локальными поставками систем ПРО».

*** 01:13

В Иране сейчас происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе ночного брифинга.

По его словам, Москва предложила «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана, но «решение за Тегераном и Тель-Авивом».

Путин также заявил, что иранские подземные ядерные объекты «по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло».

Президент РФ добавил, что может быть найдено «решение, которое устроит все стороны».

Он предложил участие РФ в том, чтобы «обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время выйти на снятие озабоченности Израиля относительно собственной безопасности».

Путин сказал, что предложил это решение обеим сторонам, а также США.

Он добавил, что РФ договорилась с Израилем, что россиян, которые строят АЭС в Иране, «обстреливать не будут».

Путин также заявил, что «у нас очень добрые отношения с Ираном».

Против Пашиняна развернули «Матрешку», Армения полностью запретит Соловьева
Против Пашиняна развернули «Матрешку», Армения полностью запретит Соловьева
02:01 709
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским
01:50 995
Трамп в шаге от удара по Ирану
Трамп в шаге от удара по Ирану ОБНОВЛЕНО 01:25; видео
01:25 14067
Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране
Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране детали спецоперации
18 июня 2025, 17:29 8893
Путин об убийстве Хаменеи
Путин об убийстве Хаменеи ОБНОВЛЕНО 02:14
02:14 2051
Израиль получил эксклюзивные самолеты против Сирии и Ирана
Израиль получил эксклюзивные самолеты против Сирии и Ирана
00:32 2248
Окружение требует от Путина начать ядерную войну
Окружение требует от Путина начать ядерную войну The Telegraph
00:22 2898
Карапетяна обвинили в призывах к свержению власти и арестовали
Карапетяна обвинили в призывах к свержению власти и арестовали обновлено 23:41
18 июня 2025, 23:41 12208
Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»
Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»
18 июня 2025, 23:25 1776
Анкара о визите Пашиняна
Анкара о визите Пашиняна ОБНОВЛЕНО 21:37
18 июня 2025, 21:37 7022
Америке остается доверять «Моссаду»
Америке остается доверять «Моссаду» главная тема
18 июня 2025, 20:37 3782

ЭТО ВАЖНО

Против Пашиняна развернули «Матрешку», Армения полностью запретит Соловьева
Против Пашиняна развернули «Матрешку», Армения полностью запретит Соловьева
02:01 709
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским
01:50 995
Трамп в шаге от удара по Ирану
Трамп в шаге от удара по Ирану ОБНОВЛЕНО 01:25; видео
01:25 14067
Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране
Как Израиль устроил «Красную свадьбу» в Тегеране детали спецоперации
18 июня 2025, 17:29 8893
Путин об убийстве Хаменеи
Путин об убийстве Хаменеи ОБНОВЛЕНО 02:14
02:14 2051
Израиль получил эксклюзивные самолеты против Сирии и Ирана
Израиль получил эксклюзивные самолеты против Сирии и Ирана
00:32 2248
Окружение требует от Путина начать ядерную войну
Окружение требует от Путина начать ядерную войну The Telegraph
00:22 2898
Карапетяна обвинили в призывах к свержению власти и арестовали
Карапетяна обвинили в призывах к свержению власти и арестовали обновлено 23:41
18 июня 2025, 23:41 12208
Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»
Зелим Коцоев о критике в адрес Хидаята: «Я не понимаю, как мужчины могут писать столько негативных комментариев...»
18 июня 2025, 23:25 1776
Анкара о визите Пашиняна
Анкара о визите Пашиняна ОБНОВЛЕНО 21:37
18 июня 2025, 21:37 7022
Америке остается доверять «Моссаду»
Америке остается доверять «Моссаду» главная тема
18 июня 2025, 20:37 3782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться