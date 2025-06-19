Путин об убийстве Хаменеи

Он также заявил, что Иран не проявил интереса к предложению России создать систему противовоздушной обороны: «Все ограничилось локальными поставками систем ПРО».

Президент России Владимир Путин заявил, что «даже не хочет обсуждать», как отреагирует Кремль на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В Иране сейчас происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе ночного брифинга.

По его словам, Москва предложила «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана, но «решение за Тегераном и Тель-Авивом».

Путин также заявил, что иранские подземные ядерные объекты «по-прежнему существуют, ничего с ними не произошло».

Президент РФ добавил, что может быть найдено «решение, которое устроит все стороны».

Он предложил участие РФ в том, чтобы «обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время выйти на снятие озабоченности Израиля относительно собственной безопасности».

Путин сказал, что предложил это решение обеим сторонам, а также США.

Он добавил, что РФ договорилась с Израилем, что россиян, которые строят АЭС в Иране, «обстреливать не будут».

Путин также заявил, что «у нас очень добрые отношения с Ираном».