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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:13 1590

До сих пор остается непонятным, что вынудило Дональда Трампа срочно прервать свой визит в Канаду на встречу «Большой семерки». Эммануэля Макрона, который высказал логичное предположение, что американский президент вернулся в Вашингтон, чтобы работать над перемирием между Израилем и Ираном, Трамп грубо отчитал в соцсети, написав, что французский президент «как всегда» погнался за публичным вниманием и ляпнул невпопад, а на самом деле причиной отъезда было «нечто гораздо большее».

Все стали ждать каких-то грандиозных решений от проанонсированного совещания в Ситуационной комнате Белого дома с людьми, отвечающими за внешнюю политику, оборону и безопасность. Но по итогам совещания не было никакого брифинга или официального заявления. Ну, совещались и совещались. В социальной сети обычно говорливый Трамп написал о своей инициативе установить два «самых великолепных флагштока — высоких, сужающихся кверху, нержавеющих, с веревкой внутри и высочайшего качества» на двух лужайках у Белого дома. Вот истинно царское дело.

Вот истинно царское дело: два «самых великолепных флагштока — высоких, сужающихся кверху, нержавеющих, с веревкой внутри и высочайшего качества»

В другом посте в соцсети президент США написал, что «мы полностью контролируем небо над Ираном», и потребовал «безоговорочной капитуляции». Это «мы» просто замечательно: если кто-то и контролирует небо над Ираном, то это Израиль. И капитулировать Иран может перед Израилем, а не перед США, с которыми не воюет. Но Дональд Трамп явочным порядком примеряет на себя образ победителя в конфликте поистине исторического масштаба: вдруг режим в Тегеране рухнет, а он ни при чем. Нельзя же лавры Нетаньяху отдавать!

Однако на этом решительность Трампа, как обычно, куда-то улетучивается, и на прямой вопрос журналистов, последует ли американский удар по Ирану, он в своих лучших традициях отвечает: «Никто не знает, что я собираюсь делать». Даже не сомневайтесь, в число тех, кто не знает, входит и сам президент США.

Трамп сейчас стоит перед непростым выбором. С одной стороны, политические инстинкты, которые всегда заставляли его, по поговорке, быть на каждой свадьбе женихом, а на каждых похоронах покойником, подталкивают к занятию активной позиции и перехвату мирового общественного внимания у Биби. Тем более что у Израиля неожиданно легко получилось завоевать подавляющее преимущество перед противником. Были бы проблемы, Трампа бы никто не заставил разделить ответственность за них с израильским руководством.

К беде Трампа, у Израиля неожиданно легко получилось завоевать подавляющее преимущество перед противником

С другой стороны, занимая четкую позицию и включаясь в демонтаж иранского режима по полной, он рискует вызвать большое неудовольствие собственных приверженцев. В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп подчеркнул свое базовое отличие от предшественников: его успех будет измеряться «военными конфликтами, которые будут предотвращены, и, что, возможно, еще важнее, военными конфликтами, которые не начнутся». Президент-миротворец, как все уже убедились, из него так себе, но президент-вояка – это уже прямое отступление от прежнего образа.

Недавний опрос YouGov показал, что 60% американцев выступают против большего вовлечения страны в войну с Ираном. Среди республиканцев лишь 23% хотели бы, чтобы Штаты более активно участвовали в конфликте. А самые ярые фигуры в движении MAGA категорически против.

«Любой, кто желает большего вовлечения США в войну Израиля с Ираном, не является частью MAGA… Мы устали от войн за рубежом, нас от них тошнит», - написала Марджори Тейлор Грин, конгрессмен и ярая сторонница Трампа. Среди других противников войны с Ираном – влиятельные в MAGA идеолог крайне правых Стив Бэннон и журналист-блогер Такер Карлсон, у которого огромная аудитория. В то же время одна из центральных фигур в Сенате и в Конгрессе в целом, сенатор-республиканец Линдси Грэм, двумя руками за самую активную поддержку Израиля.

Трамп жаждет перехватить мировое общественное внимание у Биби

Как тут быть бедолаге Трампу, чтобы занять твердую и понятную позицию? Вот президент США и говорит, что никто не знает, как он поступит.

Израиль между тем продолжает начатое, словно не слышит пустых и одновременно грозных заявлений, идущих из Вашингтона. «Никаких переговоров. Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем своих целей», - сказал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Кто же спорит, что американские возможности не помешали бы израильским военным. Но если ждать, когда «раздуплится» Трамп, можно и ядерной бомбой по голове получить.

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