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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Путин посреди ночи вспомнил про Германию

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Президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине крылатых немецких ракет Taurus якобы «не повлияет на ход войны», но «испортит отношения Германии и России».

«Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, даже как соучастника боевых действий», - сказал Путин, добавив, что «открыт к контактам с (канцлером Германии) Мерцем, если тот захочет позвонить».

Кроме того, Путин отметил, что «европейцы прекратили контакты с РФ», и теперь, по его словам, «они пусть и возобновляют».

По его словам, «любые перевооружения стран НАТО не имеют никакого смысла», а Россия «постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности».

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