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Путин готов встретиться с Зеленским

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Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, «но вопрос в его юридической легитимности».

«России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей. Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной. Переговорные группы России и Украины в контакте. Россия хочет завершить войну с Украиной как можно быстрее, лучше - мирным путем. Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня», - заявил Путин.

Он добавил, что сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» якобы «имели право на отделение от Украины» и после «прецедента Косова не обязаны были спрашивать мнение Киева».

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