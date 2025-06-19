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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази

о развитии ситуации
Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
02:58 1361

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи всё больше оказывается в изоляции после того, как израильские удары ликвидировали его ключевых военных советников, которые входили в узкий круг из 15–20 человек, консультировавших Хаменеи по ключевым вопросам безопасности и стратегии.

Их потеря, как пишет агентство Reuters, увеличивает риск стратегических просчётов в управлении страной.

Источник Reuters, близкий к внутренним процессам в Тегеране, описывает Верховного лидера, как осторожного, но крайне упрямого политика.

«Хаменеи очень осторожен, именно поэтому он так долго удерживает власть», — отмечает он.

Сын Хаменеи - Моджтаба активно действует против конкурирующих центров влияния, в том числе, внутри КСИР, что усиливает напряжённость и без того разобщённого режима

Несмотря на готовность прислушиваться к различным мнениям, окончательные решения всегда остаются за рахбаром: именно Хаменеи обладает исключительным правом объявлять войну, командовать вооружёнными силами, назначать и увольнять высших военных и судебных чиновников.

Убийство столь влиятельных фигур, как Салами, Хаджизаде и Каземи, оставило вакуум в окружении лидера. По сообщениям, аппарат советников Хаменеи продолжает контролировать не только ключевые стратегические направления, но и, несмотря на формальное подчинение президенту Масуду Пезешкиану, вмешивается в повседневные процессы, включая оперативные приказы.

Дополнительную обеспокоенность вызывает роль сына Верховного лидера — Моджтабы Хаменеи, который за последние десять лет стал заметной фигурой внутри власти. Он активно действует против конкурирующих центров влияния, в том числе, внутри КСИР, что усиливает напряжённость и без того разобщённого режима.

Источник Reuters, близкий к внутренним процессам в Тегеране, описывает Верховного лидера, как осторожного, но крайне упрямого политика

Важную позицию занимает и Али Асгар Хеджази — один из ведущих стратегов в сфере политической безопасности, работающий в канцелярии Хаменеи. Он считается одной из ключевых фигур в иранской разведывательной системе и продолжает играть заметную роль в принятии решений, несмотря на потери в командном составе.

Параллельно с кадровыми потерями Тегеран утратил значимых союзников в рамках так называемой «оси сопротивления». На этом фоне, по оценкам источников Reuters, аятолла Хаменеи переживает один из самых опасных периодов с момента своего прихода к власти в 1989 году. Его растущая изоляция, нехватка доверенных советников и внутренняя напряжённость могут привести к ошибочным решениям в момент острейшего кризиса.

Тем не менее, в опубликованном видеообращении Верховный лидер заявил, что Иран «не проигнорирует ни одно нападение на свою территорию», и что вооружённые силы находятся в состоянии полной боевой готовности.

Важную позицию занимает и Али Асгар Хеджази — один из ведущих стратегов в сфере политической безопасности, работающий в канцелярии Хаменеи

В ответ на нестабильную обстановку президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился передать полномочия от министров директорам и их заместителям, чтобы обеспечить «быстрое и эффективное реагирование в чрезвычайных ситуациях». Президент ИРИ подчеркнул необходимость децентрализации власти, включая её распространение на провинциальный уровень. По словам Пезешкиана, «каждое государственное агентство должно быть способно принимать решения в режиме реального времени».

Один из бывших командующих КСИР отметил в интервью иранским СМИ, что «на каждого убитого командира Корпуса стражей приходится десятки замен». В то же время, источники в Тегеране признают: ни одна замена не способна восполнить доверие, опыт и влияние тех людей, которые десятилетиями был рядом с аятоллой Хаменеи.

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