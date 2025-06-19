На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи всё больше оказывается в изоляции после того, как израильские удары ликвидировали его ключевых военных советников, которые входили в узкий круг из 15–20 человек, консультировавших Хаменеи по ключевым вопросам безопасности и стратегии. Их потеря, как пишет агентство Reuters, увеличивает риск стратегических просчётов в управлении страной. Источник Reuters, близкий к внутренним процессам в Тегеране, описывает Верховного лидера, как осторожного, но крайне упрямого политика. «Хаменеи очень осторожен, именно поэтому он так долго удерживает власть», — отмечает он.

Несмотря на готовность прислушиваться к различным мнениям, окончательные решения всегда остаются за рахбаром: именно Хаменеи обладает исключительным правом объявлять войну, командовать вооружёнными силами, назначать и увольнять высших военных и судебных чиновников. Убийство столь влиятельных фигур, как Салами, Хаджизаде и Каземи, оставило вакуум в окружении лидера. По сообщениям, аппарат советников Хаменеи продолжает контролировать не только ключевые стратегические направления, но и, несмотря на формальное подчинение президенту Масуду Пезешкиану, вмешивается в повседневные процессы, включая оперативные приказы. Дополнительную обеспокоенность вызывает роль сына Верховного лидера — Моджтабы Хаменеи, который за последние десять лет стал заметной фигурой внутри власти. Он активно действует против конкурирующих центров влияния, в том числе, внутри КСИР, что усиливает напряжённость и без того разобщённого режима.

Важную позицию занимает и Али Асгар Хеджази — один из ведущих стратегов в сфере политической безопасности, работающий в канцелярии Хаменеи. Он считается одной из ключевых фигур в иранской разведывательной системе и продолжает играть заметную роль в принятии решений, несмотря на потери в командном составе. Параллельно с кадровыми потерями Тегеран утратил значимых союзников в рамках так называемой «оси сопротивления». На этом фоне, по оценкам источников Reuters, аятолла Хаменеи переживает один из самых опасных периодов с момента своего прихода к власти в 1989 году. Его растущая изоляция, нехватка доверенных советников и внутренняя напряжённость могут привести к ошибочным решениям в момент острейшего кризиса. Тем не менее, в опубликованном видеообращении Верховный лидер заявил, что Иран «не проигнорирует ни одно нападение на свою территорию», и что вооружённые силы находятся в состоянии полной боевой готовности.