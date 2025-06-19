Как израильские истребители достигают Иран?

Израильская авиация практически беспрепятственно заходит группами в иранское воздушное пространство, нанося ракетно-бомбовые удары, и возвращается обратно. Поскольку после осуществленной атаки ВВС Израиля не располагают возможностью проводить патрулирование в небе над Ираном. Причина в огромном расстоянии по прямой между Израилем и Ираном – свыше 1500 километров. Чтобы преодолеть такую дистанцию и вернуться назад, истребителям F-35, F-16 и F-15 требуется дозаправка в воздухе. Ранее западные СМИ сообщали, что в ходе подготовки к операции Израиль в сотрудничестве с американской компанией Lockheed Martin установил на свои истребители F-35 «Adir» дополнительные топливные баки, не нарушающие технологии малозаметности. Это дало боевым машинам возможность достигать Ирана и возвращаться без дозаправки в воздухе. При этом, другие истребители все равно нуждаются в заправке.

Кроме израильских истребителей над Ираном долго барражируют разведывательно-ударные беспилотники Hermes и Heron, стартующие, как предполагается, с севера Ирака — из Эрбиля или Сулеймании. Эти БПЛА определяют цели и наносят по ним удары. Хотя силы ПВО Ирана в значительной степени выведены из строя, некоторым все же удается сбивать отдельные аппараты. Так, накануне государственное телевидение Ирана продемонстрировало обломки ударно-разведывательного дрона Hermes, сбитого над провинцией Ардебиль. Иранские СМИ также распространяют сведения о сбитых израильских истребителях: однако достоверных фактов, подтверждающих эти заявления пока не представлено. Один из главных вопросов: воздушное пространство каких стран Израиль использует для пролета своих истребителей в Иран? Официально маршруты не раскрываются — ни одна страна публично не заявляла о разрешении Израилю воспользоваться своим воздушным пространством. Наиболее короткий путь для ударов по Ирану проходит над Иорданией и Ираком. Хотя Ирак официально не предоставлял свое воздушное пространство Израилю, де-факто правительство в Багдаде не контролирует свое небо. Воздушное пространство этой страны под контролем США, а значит, Израилю не нужно запрашивать разрешения у иракцев. Иордания также не предоставляла формального разрешения, но возможности этой страны для воспрепятствования ограничены.

По данным германского телеканала NTV, эксперты рассматривают альтернативные маршруты, помимо Иордании и Ирака. Израильские самолеты могли бы пролетать над Сирией. Есть и другая альтернатива: через Саудовскую Аравию и Персидский залив. И еще Турцию. Иордания публично дистанцировалась от атак Израиля, временно закрыв после начала операции свое воздушное пространство. Амман заявил, что не допустит использования своего неба другими государствами. Ирак тоже первоначально закрыл пространство, ограничив деятельность своих аэропортов. По сообщениям иракских СМИ, после первой атаки на Иран Багдад направил жалобу в Совбез ООН на нарушения воздушного пространства. Недовольство Ирака свидетельствует о пролете израильских самолетов через территорию этой страны. И Сирия временно закрыла небо. Заявлений от нового правительства в Дамаске по поводу возможных полетов израильской авиации не поступало. Однако известно, что после падения режима Асада в декабре израильские истребители практически беспрепятственно действуют в сирийском воздушном пространстве.

Эксперт по Сирии Чарльз Листер в своей публикации для американского аналитического центра Middle East Institute предположил, что Израиль использует сирийское небо, как и в предыдущих атаках на Иран — и для пролета, и для воздушной дозаправки своих истребителей. Кадры предполагаемой дозаправки над восточной Сирией были опубликованы в X (бывший Twitter) Open Source Intel, специализирующимся на анализе открытых данных. Эти сведения пока не получили независимого подтверждения. Листер также подчеркивает, что Израиль, скорее всего, не получал и не нуждался в разрешении новоиспеченного правительства в Дамаске. К тому же даже при всем желании временное сирийское правительство не способно предотвратить полеты израильских истребителей. Как известно, после падения режима Асада Израиль неоднократно наносил удары по военным объектам в Сирии с целью уничтожения складов оружия. В то же время австрийский эксперт по Ближнему Востоку, полковник Маттиас Васингер считает, что наиболее вероятный маршрут следования израильтян пролегает через Иорданию и Ирак. В интервью ntv.de он заявил: «Я не думаю, что с Иорданией есть принципиальные проблемы, поскольку она последовательно поддерживает Израиль». По его словам, ВВС Израиля могли бы использовать и более длинные пути с дозаправкой в воздухе, однако маршрут через Иорданию и Ирак дает преимущество «прямой линии».