Иран ударил по Израилю: есть разрушения, раненые. Ракета попала по больнице

Известно как минимум о 30 раненых в результате утреннего обстрела Израиля со стороны Ирана, сообщают израильские СМИ.

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Израильские системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — говорится в сообщении израильских военных в соцсетях. О числе ракет военные ничего не говорят.

Израильские СМИ сообщают, что десятки ракет выпущены из Ирана в сторону Израиля. Слышны многочисленные взрывы. Отмечается, что за последние несколько дней это самый интенсивный ракетный обстрел из Ирана. Зафиксировано не менее четырех падений ракет в центре и на юге страны. Полиция подтверждает падения ракет или фрагментов ракет по меньшей мере в трех локациях «в районе Тель-Авива», без указания точных мест.