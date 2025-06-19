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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Иран ударил по Израилю: есть разрушения, раненые. Ракета попала по больнице

обновлено 09:39
09:39 2142

Известно как минимум о 30 раненых в результате утреннего обстрела Израиля со стороны Ирана, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что число раненых быстро растет.

* * * 08:51

Израильские системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — говорится в сообщении израильских военных в соцсетях. О числе ракет военные ничего не говорят.

Израильские СМИ сообщают, что десятки ракет выпущены из Ирана в сторону Израиля. Слышны многочисленные взрывы. Отмечается, что за последние несколько дней это самый интенсивный ракетный обстрел из Ирана. Зафиксировано не менее четырех падений ракет в центре и на юге страны. Полиция подтверждает падения ракет или фрагментов ракет по меньшей мере в трех локациях «в районе Тель-Авива», без указания точных мест.

Известно об упавших ракетах в Гуш-Дане, Негеве. Также о прилете сообщают жители Бат-Яма. На места выехали экстренные службы. «9-й Канал Израиль» передает, что есть прямое попадание в здание больницы «Сорока» в Беэр-Шеве. Есть пострадавшие. Подтверждены прямые попадания иранских ракет в здания в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне. Несмотря на значительный ущерб имуществу, сообщается о нескольких легко раненых, пишут израильские паблики.

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