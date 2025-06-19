Встречайте обновленный минивэн с динамикой спорткара

Представляем вам новый флагманский минивэн от VOYAH с электроприводом, задающий абсолютно новый уровень в классе люксовых вэнов. Комфортабельный, просторный, созданный с применением новейших технологий новый VOYAH DREAM – ваш новый роскошный «офис на колесах».

Хотя в своем предназначении и практичности, а самое главное в обновленных функциях безопасной езды, и для семейных прогулок будет как раз.

Первое, что привлекает внимание в обновленном автомобиле, — это улучшенная система безопасности, которая делает его конкурентоспособным среди своих «одноклассников» и не только. Так, при возникновении риска аварии специальные радары спереди, сзади и даже по бокам реагируют на потенциальный удар и максимально минимизируют риск. Более того, при возникновении неожиданного препятствия на дороге во время движения активируется система пневмоподвески автомобиля, что легко оставляет любой риск позади.

Кроме того, обновленная модель оснащена дополнительными камерами видеонаблюдения с обеих сторон, что обеспечивает максимальную видимость на дороге. Не забыли, конечно же, и про комфорт и обновление аксессуара интерьера Многофункциональность сидений, что обеспечивает максимальный комфорт, а больший сенсорный монитор в зоне заднего сиденья и аудиосистема Huawei создают все условия для того, чтобы пассажиры могли наслаждаться дорогой.