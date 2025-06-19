Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана

Израиль может провести операцию спецподразделений на иранском ядерном объекте в Фордо, если США откажутся наносить по нему удар. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском руководстве.

Речь идет о подземном заводе по обогащению урана, который расположен в горе, с целью защиты от воздушных атак.

«Израиль утверждает, что способен нанести значительный ущерб объекту даже в одиночку. Одним из вариантов рассматривается рейд спецназа», — пишет издание.

Axios отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер в недавних интервью намекнули, что ЦАХАЛ имеет варианты действий помимо авиаударов.

Один из них, по данным издания, - рискованная операция спецназа. Как сообщается, спецподразделения Израиля уже проводили такую операцию в сентябре 2024 года, хоть и в меньших масштабах. В частности, войска уничтожили подземный завод по производству ракет в Сирии, заложив и взорвав там взрывчатку.

На данный момент, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана, а также нанес серьезный удар по иранской армии, вариант спецназа выглядит менее экстремальным, чем мог бы.

По словам американского чиновника, израильтяне сообщили администрации Трампа, что хоть бомбы могут не пробить гору достаточно глубоко, но «они (израильтяне) могут сделать это с помощью людей».

До этого телеканал ABC News сообщил, что США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.