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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Рынок нефти лихорадит

10:29 1015

Цены на нефть снизились в четверг на фоне неопределенности вокруг возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном. Инвесторы заняли выжидательную позицию после неоднозначных заявлений президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов (–0,26%) - до $76,50 за баррель. Днем ранее цена кратковременно падала до –2,7%, несмотря на сессионный рост на 0,3%. Американская WTI с поставкой в июле снизилась на 4 цента (–0,05%) и торговалась на уровне $75,10. Более активный августовский контракт потерял 8 центов, составив $73,42 за баррель.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что рынок остается под давлением геополитической неопределенности: «Все ждут, станет ли следующей стадией конфликта удар США или дипломатическое урегулирование».

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01:13 6462
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04:07 7877
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
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18 июня 2025, 20:27 21102
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