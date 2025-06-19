Рынок нефти лихорадит

Цены на нефть снизились в четверг на фоне неопределенности вокруг возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном. Инвесторы заняли выжидательную позицию после неоднозначных заявлений президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов (–0,26%) - до $76,50 за баррель. Днем ранее цена кратковременно падала до –2,7%, несмотря на сессионный рост на 0,3%. Американская WTI с поставкой в июле снизилась на 4 цента (–0,05%) и торговалась на уровне $75,10. Более активный августовский контракт потерял 8 центов, составив $73,42 за баррель.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что рынок остается под давлением геополитической неопределенности: «Все ждут, станет ли следующей стадией конфликта удар США или дипломатическое урегулирование».