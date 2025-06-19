Российскую шпионскую сеть разоблачили в Аргентине

По словам Адорни, группа занималась формированием ячейки, лояльной России, с задачами по распространению дезинформации и вмешательству в гражданские процессы. Участники структуры создавали контент для социальных сетей, стремились влиять на местные НПО, фонды и активистов.

Ключевой фигурой, по данным аргентинской разведки, является Лев Андряшвили, гражданин России, проживающий в Аргентине. Он якобы отвечал за финансирование деятельности и установление контактов на местах. Его супруга, Ирина Яковенко, также гражданка РФ и резидент страны, активно участвовала в работе группы.

В материалах также упоминается Евгений Брыгозин, умерший в 2023 году. Аргентинские спецслужбы не исключают, что разоблаченные лица были связаны со структурами Евгения Пригожина.

Адорни отказался комментировать, задержаны ли фигуранты, сославшись на засекреченность дела.

Ранее The New York Times писала о масштабной операции российских спецслужб в Бразилии, где агенты под прикрытием получали подлинные документы и встраивались в местное общество. По данным CNN, Москва также стремится восстановить свою агентурную сеть в США, считая это приоритетом внешней разведки.