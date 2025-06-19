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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Канада поблагодарила Азербайджан

10:39 1339

В четверг, 19 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация, сложившаяся в результате противостояния между Ираном и Израилем. Министр иностранных дел Канады также поблагодарила Азербайджан за оказанную поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, поздравил Ананд с назначением на эту должность и пожелал ей успехов.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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