USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Впервые шесть азербайджанских вузов в топ-1000 лучших в мире

10:52 1450

Впервые в истории страны шесть азербайджанских вузов вошли в топ-1000 мирового рейтинга QS 2026 World University Rankings. В целом количество университетов Азербайджана, представленных в рейтинге, увеличилось до девяти.

Три вуза значительно улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом, шесть — впервые включены в престижный мировой рейтинг.

Бакинский государственный университет, показавший самый высокий результат среди всех вузов страны, поднялся почти на 300 позиций, заняв 688-е место. Позиции Азербайджанского государственного экономического университета (801-850) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (851-900) значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Впервые в топ-1000 рейтинга QS 2026 World University Rankings вошли Азербайджанский технический университет (851-900), Бакинский инженерный университет (901-950) и Университет Хазар (951-1000).

Азербайджанский университет архитектуры и строительства (1001-1200), Сумгаитский государственный университет (1001-1200) и Университет ADA (1201-1400) также впервые вошли в глобальный рейтинг.

Азербайджан находится на втором месте среди 106 стран, представленных в рейтинге, по количеству новых вузов!

Положительная динамика наблюдается в показателях азербайджанских вузов по показателям «Академическая репутация», «Репутация среди работодателей», «Соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов», «Доля иностранных преподавателей», «Доля иностранных студентов» и «Результаты трудоустройства».

По результатам рейтинга QS 2026 World University Rankings Азербайджан стал лидером в регионе Южного Кавказа — количество включённых в рейтинг вузов из страны в три раза превышает общее число вузов из других стран региона.

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1103
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 588
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8199
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1182
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2565
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5792
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9829
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8224
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6463
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7882
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21103

ЭТО ВАЖНО

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1103
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 588
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8199
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1182
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2565
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5792
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9829
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8224
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6463
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7882
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться