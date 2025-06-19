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Starship взорвался на испытательной площадке

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10:53 1225

Во время плановых предполетных испытаний на космодроме Starbase в Техасе произошел взрыв космического корабля SpaceX Ship36. Об этом говорится в сообщении компании SpaceX в социальной сети X.

Инцидент случился в ходе статических огневых тестов, проводимых для подготовки к десятому испытательному полету. Пострадавших нет.

SpaceX призвала жителей близлежащих районов воздержаться от посещения зоны происшествия до завершения работ по обеспечению безопасности.

Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Четыре последних пуска ракеты завершились неудачей. В частности, 28 мая обе ступени Starship взорвались после их разделения.

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