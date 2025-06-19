Starship взорвался на испытательной площадке

Во время плановых предполетных испытаний на космодроме Starbase в Техасе произошел взрыв космического корабля SpaceX Ship36. Об этом говорится в сообщении компании SpaceX в социальной сети X.
Космический корабль Starship взорвался во время наземных огневых испытаний pic.twitter.com/ypL5tbWEgR— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 19, 2025
Инцидент случился в ходе статических огневых тестов, проводимых для подготовки к десятому испытательному полету. Пострадавших нет.
SpaceX призвала жителей близлежащих районов воздержаться от посещения зоны происшествия до завершения работ по обеспечению безопасности.
Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Четыре последних пуска ракеты завершились неудачей. В частности, 28 мая обе ступени Starship взорвались после их разделения.