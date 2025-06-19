Россия запустила по Украине более ста беспилотников

По данным Воздушных сил ВСУ, системе противовоздушной обороны удалось эффективно среагировать: из 104 запущенных дронов, включая Shahed и имитаторы, удалось обезвредить 88.

В ночь на 19 июня Россия выпустила по территории Украины более сотни беспилотников, атакуя с нескольких направлений.

Запуски осуществлялись с разных точек, включая российские города Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск, а также с территории Крыма. Атаку отражали подразделения ПВО, в том числе зенитные ракетные войска, авиация, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны.

По состоянию на утро 88 дронов были уничтожены или подавлены: 40 сбиты средствами огневого поражения, еще 48 потеряли управление под действием РЭБ. В шести регионах зафиксированы попадания, подробности уточняются.