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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия запустила по Украине более ста беспилотников

10:59 460

В ночь на 19 июня Россия выпустила по территории Украины более сотни беспилотников, атакуя с нескольких направлений.

По данным Воздушных сил ВСУ, системе противовоздушной обороны удалось эффективно среагировать: из 104 запущенных дронов, включая Shahed и имитаторы, удалось обезвредить 88.

Запуски осуществлялись с разных точек, включая российские города Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск, а также с территории Крыма. Атаку отражали подразделения ПВО, в том числе зенитные ракетные войска, авиация, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны.

По состоянию на утро 88 дронов были уничтожены или подавлены: 40 сбиты средствами огневого поражения, еще 48 потеряли управление под действием РЭБ. В шести регионах зафиксированы попадания, подробности уточняются.

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