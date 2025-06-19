Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и BP.

Было отмечено, что доходы от энергоресурсов в Азербайджане эффективно направляются на социально-экономическое развитие страны.

Была также затронута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских государств, подчеркнуто, что, наряду с углеводородными энергоресурсами, страна также обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии. В этом контексте отмечена важность проекта, реализуемого компанией BP на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между SOCAR и BP.