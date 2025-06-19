USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева

новость дополнена 11:54
11:54 1109

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Очинклосса, информирует сайт главы государства.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и BP.

Было отмечено, что доходы от энергоресурсов в Азербайджане эффективно направляются на социально-экономическое развитие страны.

Была также затронута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских государств, подчеркнуто, что, наряду с углеводородными энергоресурсами, страна также обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии. В этом контексте отмечена важность проекта, реализуемого компанией BP на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между SOCAR и BP.

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1110
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 592
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8202
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1184
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2572
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5798
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9838
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8230
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6465
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7887
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21103

ЭТО ВАЖНО

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1110
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 592
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8202
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1184
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2572
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5798
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9838
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8230
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6465
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7887
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться