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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Украину призвали атаковать нефтяные объекты России

11:10 880

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети X (бывший Twitter) намекнул на необходимость ударов по нефтяной инфраструктуре России.

Он опубликовал карту с обозначением крупнейших нефтяных объектов Ирана, сопроводив ее комментарием о том, что израильские атаки направлены на подрыв экономической базы Тегерана.

Политик добавил: «Я уверен, что Украина поймёт намёк. Российская нефть — законная цель».

Его высказывание прозвучало на фоне недавнего заявления сенатора США Линдси Грэма, который призвал Вашингтон нанести сокрушительный удар по нефтяной инфраструктуре Ирана в случае атаки на американские базы на Ближнем Востоке. По мнению сенатора, разрушение энергетического сектора Тегерана должно стать жестким ответом на возможную агрессию.

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04:07 7889
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