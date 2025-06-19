Украину призвали атаковать нефтяные объекты России

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в социальной сети X (бывший Twitter) намекнул на необходимость ударов по нефтяной инфраструктуре России.
Он опубликовал карту с обозначением крупнейших нефтяных объектов Ирана, сопроводив ее комментарием о том, что израильские атаки направлены на подрыв экономической базы Тегерана.
Политик добавил: «Я уверен, что Украина поймёт намёк. Российская нефть — законная цель».
Его высказывание прозвучало на фоне недавнего заявления сенатора США Линдси Грэма, который призвал Вашингтон нанести сокрушительный удар по нефтяной инфраструктуре Ирана в случае атаки на американские базы на Ближнем Востоке. По мнению сенатора, разрушение энергетического сектора Тегерана должно стать жестким ответом на возможную агрессию.