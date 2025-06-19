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Прошедшие сертификацию учителя могут подать апелляцию

11:12 412

18 июня в Азербайджане прошел первый день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, заявили в Министерстве науки и образования.

Тестовый экзамен был организован в 39 экзаменационных центрах в 18 различных городах и районах страны. В нем приняли участие 2019 учителей, зафиксирована 95%-ная явка.

Прием апелляционных обращений по данному этапу начнется 19 июня с 12:00.

Педагоги могут направить свои обращения в разделе «Сертификация» платформы portal.edu.az. Прием обращений продлится до 12:00 19 июля. После анализа обращений будут объявлены окончательные результаты.

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04:07 7890
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