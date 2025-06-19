USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия

11:20 1189

Правительства России и Азербайджана ведут совместную работу над решением проблемы обмеления Каспия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает АзерТАдж.

«Этот вопрос был поднят президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем, и я сразу откликнулся. <…> Проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать глобальный характер. Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны. Я знаю, что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе», - сказал президент России.

Путин отметил, что надо искать причины обмеления Каспия и сделать все, чтобы не допустить необратимых процессов.

Коснувшись экономического сотрудничества между двумя странами, президент России сообщил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 7 процентов, что является неплохим показателем.

«У нас хорошие проекты - Север-Юг и несколько других хороших направлений - в логистике, в сфере производства, судостроения. Мы готовы загружать бакинский завод нашими заказами. Там есть над чем работать, они [проекты – ред.] имеют хорошее наполнение. Надеюсь, что мы все это будем реализовывать», - подчеркнул глава российского государства.

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1112
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 597
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8204
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1191
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2573
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5801
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9844
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8231
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6466
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7889
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21104

ЭТО ВАЖНО

Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 1112
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 597
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази
На первый план выдвигаются сын Моджтаба и Али Асгар Хеджази о развитии ситуации
02:58 8204
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
Путин: Россия и Азербайджан решают проблему обмеления Каспия
11:20 1191
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
Израиль отправляет спецназ на ядерный объект Ирана
10:22 2573
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые...
Масштабный удар Ирана по Израилю: есть разрушения, раненые... обновлено 11:23
11:23 5801
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ
Хаменеи в прицеле: израильская армия получила новый приказ видео; обновлено 11:07
11:07 9844
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 8231
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник
На каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник главная тема; все еще актуально
01:13 6466
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 7889
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом
Трамп желает Хаменеи удачи. Израильтяне получили контроль над иранским интернетом видео; обновлено 20:27
18 июня 2025, 20:27 21104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться