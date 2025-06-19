ЕС выжимает максимум из замороженных активов РФ

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в европейских структурах.

Евросоюз рассматривает возможность перевода замороженных российских активов в инвестиционный фонд с повышенным уровнем риска, чтобы получать более высокие проценты для передачи дохода Украине.

По данным издания, обсуждается идея перевода российских активов, размещенных на международной финансовой платформе Euroclear в Бельгии, в специальный фонд под эгидой ЕС. Цель — обеспечить более высокую доходность, которую в дальнейшем можно будет направлять в поддержку Украины. При этом источники не уточняют, о каком именно типе инвестиций идет речь.

Сторонники схемы полагают, что такой шаг поможет обойти возможное вето со стороны Венгрии на продление санкционного режима против России. В последние недели Еврокомиссия уже вела переговоры с Францией, Германией, Италией и Эстонией по поиску правового механизма, включая создание фонда через процедуру квалифицированного большинства.

Критики инициативы указывают, что в случае неудачного инвестирования убытки, вероятно, лягут на плечи налогоплательщиков стран ЕС.

Ожидается, что этот вопрос станет одной из тем обсуждения на неформальной встрече министров финансов стран ЕС, запланированной на четверг.

С начала российской военной кампании Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили активы России на сумму около $300 миллиардов. Из них около $210 миллиардов находятся именно в Euroclear, ещё $5–6 миллиардов — в США.