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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Доллар растет на фоне угрозы удара США по Ирану

11:36 524

В четверг, 19 июня, курс доллара укрепился, так как инвесторы ищут защиту на фоне растущей геополитической нестабильности. Поводом для движения рынков стали сообщения о возможной атаке США на Иран, что усилило опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство Reuters, после спокойного старта торгов в Азии доллар резко пошел вверх, оказав давление на рисковые активы и валюты.

Австралийский доллар снизился на 0,3%, до отметки 0,6489, а новозеландский — на 0,5%, до 0,5998. Валюты развивающихся стран также пострадали — южнокорейский вон ослаб на 1%.

Геополитическое обострение вернуло доллару статус надежной валюты. Он укрепился по отношению к иене, евро и швейцарскому франку. Евро опустился до недельного минимума и торговался на уровне 1,1455 доллара, что означает снижение на 0,8% за неделю — максимальное падение с февраля. Японская иена подешевела до 145,13 за доллар.

Фунт стерлингов также ослаб — до 1,3403 доллара (-0,14%) на фоне ожиданий, что Банк Англии сохранит ставку без изменений.

Индекс доллара, отражающий его курс к шести основным валютам, вырос на 0,11% до 99 пунктов и показывает рост на 0,9% за неделю — это самый сильный недельный прирост с конца января.

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04:07 7892
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18 июня 2025, 20:27 21105
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