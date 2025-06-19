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Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане

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В рамках подготовки к летнему сезону Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проведены мониторинги санитарно-гигиенического состояния пляжей, расположенных в Баку, Сумгаите, Мингячевире, а также в Ленкоранском, Астаринском и Хачмазском районах.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в ходе мониторингов лабораторными методами были исследованы физико-химические и бактериологические показатели морской воды. Исследования проводились совместно со специалистами Управления комплексного экологического мониторинга по Каспию Министерства экологии и природных ресурсов и Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов.

С мая были обследованы пляжные зоны в Баку (Бузовна, Мардакан, Шувелян, Тюркан, Говсан, Новханы, Гёрадиль, Нардаран, Бильгя, Пиршага, Шихово, Сахиль), а также прибрежные территории в Сумгаите, Ленкорани, Астаре и Хачмазе.

В частности, в пробах воды, отобранных на пляжах поселков Говсан (Сураханский район), Тюркан (Хазарский район), Шихово (Сабаильский район), Сахиль (Гарадагский район), а также села Ниязоба (Хачмазский район), поселка Ашагы Нюведи и села Сютямурдов (Ленкоранский район), были выявлены превышения нормы бактериологического загрязнения.

«Уровень загрязнения воды в этих зонах представляет угрозу для здоровья населения и может способствовать распространению инфекционных заболеваний. По этой причине не рекомендуется отдыхать на указанных пляжах. На основании результатов мониторинга готовится официальное обращение в Государственное агентство водных ресурсов о принятии мер по ограничению или приостановке использования этих пляжей в соответствии со статьей 42 Водного кодекса Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении Минздрава.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения продолжает проведение мониторингов на пляжах.

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