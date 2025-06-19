Снаряд упал у посольства Грузии в Тель-Авиве

Посольство Грузии в Израиле сообщило о падении снаряда вблизи своего здания, расположенного в пригороде Тель-Авива. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.
«Сегодня снаряд упал недалеко от здания посольства», — указано в сообщении.
По данным диппредставительства, здание не пострадало, информации о пострадавших нет.
Посольство продолжает работу, соблюдая указания израильских служб безопасности. Гражданам Грузии, находящимся в Израиле, рекомендовано строго следовать рекомендациям местных властей.